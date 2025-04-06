المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 6-4-2025 في مصر

شهد سعر الذهب والسبائك اليوم تذبذبًا بالأسعار في بداية تعاملات صباح الأحد 6 إبريل 2025، محافظًا على نفس مستويات التراجع التي سجلتها بنهاية تعاملات الجمعة الماضية.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن سعر الذهب والسبائك اليوم في مصر حيث انخفض سعر جرام الذهب عيار 21 بمقدار 5 جنيهات، في حين حافظ الذهب عالميًا على استقراره عند مستوى 3037 دولارًا للأوقية، بالتزامن مع عطلة سوق الذهب الأسبوعية.

سعر الذهب اليوم

‎سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2025

ووصل سعر الذهب اليوم عيار 24 سعر بيع قدره 4977.25 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 4948.50 جنيه، ليسجل تراجعًا بقيمة 5.75 جنيه عن آخر تحديث.

أما سعر الذهب عيار 22 وصل سعر البيع إلى 4562.50 جنيه، وسعر الشراء إلى 4536.25 جنيه، بانخفاض قدره 5.25 جنيه، في ظل استمرار حالة التذبذب في الأسعار.

‎سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري، فقد بلغ سعر البيع 4355 جنيهًا، وسجل الشراء 4330 جنيهًا، بتراجع ملحوظ بقيمة 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك

‎سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2025

سجل سعر الذهب اليوم عيار 18 وصل سعر البيع إلى 3732.75 جنيه، في حين سجل سعر الشراء 3711.50 جنيه، ليتراجع هو الآخر بمقدار 4.25 جنيه.

ويشمل أسعار الذهب الآن عيار 14 اليوم للبيع إلى 2903.25 جنيه، بينما بلغ سعر الشراء 2886.75 جنيه، بتراجع قدره 3.25 جنيه. كما سجل عيار 12 سعر بيع قدره 2488.50 جنيه، وشراء عند 2474.25 جنيه، بانخفاض بلغ 2.75 جنيه.

وسجل عيار 9، الأقل من حيث النقاء، سعر بيع يبلغ 1866.50 جنيه، وسعر شراء قدره 1855.75 جنيه.

سعر السبائك اليوم

يصل سعر السبائك اليوم عيار 24 إلى 5520 وفقًا للأسعار المتداولة حاليًا بالأسوق، أما سعر الجنيه الذهب سجل انخفاضًا طفيفًا، حيث بلغ سعر البيع 34840 جنيهًا، بينما استقر سعر الشراء عند 34640 جنيهًا، بتراجع قدره 40 جنيهًا، أما بالنسبة لـ نصف الجنيه الذهب عيار 21 من شركة بي تي سي BTC، فقد بلغ سعره 18770 جنيهًا.

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