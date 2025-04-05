المعدن الأصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 5-4-2025 في مصر

سعر الذهب والسبائك اليوم.. أعلنت مؤسسة «جولد بيليون» عن تحديث أسعار الذهب اليوم، السبت 5 أبريل 2025، في مصر داخل محلات الصاغة، ويولي العديد من المواطنين اهتمامًا كبيرًا بمتابعة أسعار الذهب سواء للشراء في شكل مشغولات ذهبية أو سبائك ذهبية للاستثمار طويل المدى.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي سعر الذهب والسبائك اليوم السبت 5 إبريل 2025 في الأسواق، ووفق آخر تحديث معلن فإن سعر جرام الذهب قبل إضافة التجار لأسعار المصنعية والدمغة والضريبة، جاء كالتالي:

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2025

سجل سعر جرام الذهب من عيار 18 في السوق المحلي حاليًا 3 آلاف و750 جنيهًا للشراء، مقابل 3 آلاف و733 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

سجل سعر جرام الذهب من عيار 21 في السوق المحلي حاليًا 4 آلاف و375 جنيهًا للشراء، مقابل 4 آلاف و355 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2025

سجل سعر جرام الذهب من عيار 24 في السوق المحلي حاليًا 5 آلاف جنيه للشراء، مقابل 4 آلاف و977 جنيهًا للبيع.

سعر الذهب والسبائك اليوم

متى ينزل سعر الذهب؟

تشير التوقعات الحالية إلى أن أسعار الذهب قد تستمر في الارتفاع خلال الفترة المقبلة. وفقًا لتقرير صادر في فبراير 2025، رفع بنك جولدمان ساكس توقعاته لسعر الذهب بنهاية العام إلى 3,100 دولار للأونصة، مع إمكانية وصول السعر إلى 3,300 دولار إذا استمرت حالة عدم اليقين السياسي والاقتصادي، من جانبها، رفعت تقارير أخرى من سيتي للأبحاث توقعاتها لسعر الذهب في عام 2025 إلى 2,900 دولار للأونصة، مع استمرار التوقعات بارتفاع الأسعار بسبب التوترات الجيوسياسية وزيادة الطلب من البنوك المركزية.

بشكل عام، يتوقع المحللون أن تظل أسعار الذهب في اتجاه تصاعدي خلال عام 2025، نتيجة لعوامل متعددة مثل التضخم العالمي، أسعار الفائدة، والأزمات الاقتصادية المحتملة، مع ذلك، يجب الانتباه إلى أن توقعات أسعار الذهب قد تتغير بناءً على التطورات الاقتصادية والجيوسياسية في المستقبل، لذلك يُنصح بمتابعة الأخبار والتحليلات الاقتصادية للحصول على صورة دقيقة حول اتجاهات أسعار الذهب.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم

وصل سعر الجنيه الذهب في السوق المحلي حاليًا للشراء إلى 35 ألف جنيه، مقابل 34 ألفًا و980 جنيهًا للبيع.

أسعار السبائك اليوم

سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 5,160 جنيه مصري

سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 12,737.50 جنيه مصري

سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: 25,325 جنيه مصري

سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 50,640 جنيه مصري

سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24: 2,670 جنيه مصري

أونصة ذهب 31.10 جرام عيار 24: 157,428.20 جنيه مصري

سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24: 253,000 جنيه مصري

سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 101,260 جنيه مصري

سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 126,575 جنيه مصري

سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 5,026,000 جنيه مصري

سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 78,729.65 جنيه مصري

سعر الذهب والسبائك اليوم

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