عاجل| تراجع أسعار الذهب اليوم الجمعة 4 إبريل ببداية التعاملات

أسعار الذهب اليوم.. شهد المعدن الأصفر تراجعًا ملحوظًا مع بداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025، في الأسواق المحلية، لتواصل بذلك سلسلة التذبذبات التي تشهدها خلال الفترة الأخيرة، متأثرة بالتغيرات العالمية في أسعار المعدن الأصفر وتحركات الدولار.

وتأتي تراجع أسعار الذهب اليوم بالتزامن مع حالة الترقب التي تسود الأسواق قبيل صدور بيانات اقتصادية مهمة، بالإضافة إلى تقييم المستثمرين لتصريحات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة.

أسعار الذهب اليوم

وتراجعت أسعار الذهب اليوم خاصة عيار 21 الأكثر تداولًا في السوق المصري بقيمة ملحوظة مقارنة بأمس، بينما انخفضت أيضًا باقي الأعيرة بنسب متفاوتة.

ويعزو خبراء الذهب هذا الهبوط إلى تراجع أسعار الذهب عالميًا، بالإضافة إلى استقرار سعر صرف الدولار محليًا، وهو ما ساهم في تهدئة وتيرة الارتفاع التي شهدها المعدن النفيس مؤخرًا.

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي مزيدًا من التوضيحات بشأن اتجاه أسعار الذهب اليوم خلال الأيام المقبلة، خاصة في ظل التوقعات المرتبطة بتحركات البورصات العالمية وسوق السندات.

ويُعد هبوط أسعار الذهب اليوم فرصة للبعض من المقبلين على الشراء، في حين يفضل آخرون التريث انتظارًا لمزيد من الهبوط.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار الذهب اليوم بعد تراجعه ببداية تعاملات اليوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025 والتي جاءت على النحو التالي:

أسعار الذهب اليوم

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5051.5 جنيه للبيع ونحو 5028.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 4630.5 جنيه للبيع ونحو 4609.5 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 4420 جنيهًا للبيع ونحو 4400 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأسواق نحو 3788.5 جنيه للبيع ونحو 3771.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2946.75 جنيه للبيع ونحو 2933.25 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 35360 جنيهًا للبيع ونحو 35200 جنيهًا للشراء.

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