اعرف الآن سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم الخميس 3-4-2025 فى الأسواق المحلية.."آخر تحديث"

سعر كيلو النحاس الأصفر.. شهدت أسعار النحاس في البورصات العالمية تراجعًا ملحوظًا خلال تعاملات اليوم الخميس، وذلك في ظل المخاوف من ركود الاقتصاد العالمي إثر إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن شن حرب تجارية ضد عدة دول.

حيث انخفضت العقود الآجلة الأكثر نشاطًا للمعدن الأحمر في بورصة لندن بنسبة 2.1%، لتصل إلى 9493 دولارًا للطن المتري في جلسة اليوم، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم الخميس 3 إبريل 2025 فى الأسواق.

سعر كيلو النحاس الأصفر

سعر كيلو النحاس الأصفر

أعلنت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء عن سعر كيلو النحاس اليوم السبت في الأسواق المحلية والعالمية، وجاء على النحو التالي:

سعر كيلو النحاس الأصفر اليوم

تراوح سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة اليوم في مصر بين 280 و300 جنيه مصري، حسب درجة النقاء.

وفيما يلي أسعار النحاس الخردة في مصر:

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة يتراوح بين 280 و300 جنيه مصري.

سعر كيلو النحاس الأحمر الخردة يتراوح بين 240 و280 جنيهًا مصريًا.

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة مع الخردة يتراوح بين 190 و210 جنيهات.

سعر كيلو النحاس الأصفر

سعر طن النحاس اليوم عالميا

سجل متوسط سعر طن النحاس اليوم في الأسواق العالمية حوالي 11074.98 دولارًا أمريكيًا للطن.

أسباب تراجع سعر النحاس

تراجعت العقود الآجلة للنحاس تسليم مايو في بورصة نيويورك بنسبة 2.16% لتسجل 4.9315 دولار للرطل، ويأتي هذا الانخفاض بعد فرض الإدارة الأمريكية أمس رسوماً جمركية تبادلية على جميع الدول بحد أدنى 10%، مع دخول تعريفة منفصلة بنسبة 25% على كافة واردات السيارات حيز التنفيذ، وقد أثار هذا الإجراء تصاعدًا في المخاوف من رد الدول الأخرى بإجراءات مضادة، مما يهدد بنشوب حرب تجارية شاملة قد تقوض النشاط الاقتصادي العالمي وتحد من الطلب على المعادن الصناعية مثل النحاس.

سعر كيلو النحاس الأصفر

ويعتبر تباين أسعار النحاس في السوق المحلية مؤشراً مهماً على تحركات السوق العالمي، حيث تؤثر هذه التحركات بشكل مباشر على تكاليف الإنتاج في العديد من الصناعات. ومن المتوقع أن تستمر تقلبات سعر النحاس في الفترة المقبلة بسبب تأثير الأحداث العالمية والسياسات الاقتصادية الأمريكية.

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