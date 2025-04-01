أسعار مواد البناء..سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. استقرت أسعار مواد البناء في مصر، اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025، بما في ذلك الحديد والأسمنت والجبس، ومنذ بداية مارس الجاري، شهدت أسعار الحديد في مصر تباينًا ملحوظًا، حيث تراوحت بين 37,600 جنيه و39,200 جنيه للطن.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 1 ابريل 2025 في الأسواق.

سعر طن الحديد اليوم

وصل سعر حديد عز إلى 38,900 جنيه للطن.

وصل سعر حديد بشاي إلى 38,250 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال إلى 38,000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المراكبي إلى 37,150 جنيه للطن.

وصل سعر حديد مصر ستيل إلى 37,000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد الكومي والجيوشي إلى 36,000 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العشري للصلب إلى 35,750 جنيه للطن.

وصل سعر حديد سرحان وبيانكو إلى 34,000 جنيه للطن

أسعار مواد البناء

سعر طن الأسمنت اليوم

وصل سعر أسمنت السويدي إلى 3,480 جنيهًا للطن، وهو الأعلى في السوق.

وصل سعر أسمنت حلوان إلى 3,310 جنيهات للطن.

وصل سعر أسمنت سيناء إلى 3,200 جنيه للطن، ليكون الأقل سعرًا.

وصل سعر أسمنت لافارج إلى 3,300 جنيه للطن.

وصل سعر أسمنت السويس إلى 3,330 جنيهًا للطن.

وصل سعر الأسمنت الأبيض الأعلى إلى 4,300 جنيه للطن.

وصل سعر الأسمنت الأبيض الأدنى إلى 3,950 جنيهًا للطن.

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت اليوم تفاوتًا بين مختلف العلامات التجارية، حيث سجل أسمنت الممتاز أعلى سعر بلغ 117 جنيهًا، يليه أسمنت المسلح بسعر 110 جنيهات، ثم أسمنت المخصوص عند 109.5 جنيهات، بينما بلغ سعر أسمنت النصر – العربية للأسمنت 108.5 جنيهات، وسجل أسمنت البرج، تايتان، السويس، والمنيا سعر 107 جنيهات للطن، كما استقر سعر أسمنت العامرية العادة عند 105.5 جنيهات، وأسمنت المهندس عند 105 جنيهات، في حين بلغ سعر أسمنت الإسكندرية "الماكس" 106.5 جنيهات.

من ناحية أخرى، جاءت بعض الأنواع بأسعار أقل، حيث سجل أسمنت جنوب الوادي أدنى سعر عند 90.5 جنيهًا، يليه أسمنت السد العالي بسعر 97.5 جنيهًا، ثم أسمنت المصريين عند 98 جنيهًا، بينما بلغ سعر أسمنت أسوان 99 جنيهًا، وأسمنت أسيوط 100 جنيه، أما أسمنت العسكري، السهم، الدلتا، والمعلم فتراوح سعرها بين 102 و103 جنيهات، في حين سجل أسمنت وادي النيل، سيناء، والعسكري 103 جنيهات.

سعر الحديد والاسمنت

سعر متر الرمل اليوم

تراوحت أسعار الرمل في السوق المصرية اليوم حسب نوعه، حيث سجل متر الرمل الخشن سعرًا بين 300 إلى 450 جنيهًا، ويستخدم بشكل أساسي في أعمال الخرسانة لضمان متانة البناء، أما متر الرمل الناعم، فقد بلغ سعره ما بين 280 إلى 400 جنيهًا، ويُفضَّل استخدامه في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية، نظرًا لملمسه الناعم الذي يساعد في تحقيق سطح أملس وجيد التشطيب.

سعر متر الزلط اليوم

تفاوتت أسعار الزلط في السوق المصرية وفقًا لنوعه واستخداماته، حيث تراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا، ويستخدم في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات التي تتطلب دقة عالية في الصب، في المقابل، بلغ سعر متر الزلط الكبير ما بين 480 إلى 630 جنيهًا، وهو يستخدم بشكل أساسي في الخرسانات العادية وأعمال الردم، لما يوفره من تماسك قوي واستقرار في البناء.

أسعار الحديد والاسمنت

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