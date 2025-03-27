نشرة أسعار مواد البناء.. ارتفاع أسعار الحديد اليوم الخميس 27-3-2025

أسعار مواد البناء اليوم.. شهدت أسعار مواد البناء في مصر، اليوم الخميس 27 مارس 2025، تقلبات جديدة بين الارتفاع والاستقرار، إذ ارتفعت بعض أنواع الحديد بمعدلات متفاوتة مقارنة بأسعار أمس، بينما سجلت أسعار الأسمنت حالة من الاستقرار.

أسعار مواد البناء اليوم

يستعرض “الموجز” أسعار مواد البناء اليوم الخميس 27 مارس 2025, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم في مصر

سجلت أسواق الحديد في مصر اليوم حالة من الارتفاع في بعض العلامات التجارية وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء, كالتالي:

نشرة أسعار مواد البناء

سجّل سعر طن الحديد الاستثماري 38,553 جنيهًا، مسجلًا زيادة قدرها 348 جنيهًا عن سعر أمس.

بلغ سعر طن حديد عز 40,343 جنيهًا، مرتفعًا بمقدار 167 جنيهًا عن اليوم السابق.

استقر سعر طن حديد السويس عند 38,300 جنيه.

وصل سعر طن حديد المراكبي إلى 36,400 جنيه.

استقر سعر طن حديد بشاي عند 38,300 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري 35,800 جنيه.

سجّل سعر طن حديد المصريين 36,800 جنيه.

أسعار الأسمنت اليوم في مصر

نشرة أسعار مواد البناء

ارتفع سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3,221 جنيهًا، بزيادة 7 جنيهات عن أمس.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا.

استقر سعر طن أسمنت الشركة العربية عند 2,000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس 3,370 جنيهًا.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

سجّل أعلى سعر للأسمنت الأبيض 4,300 جنيه اليوم الخميس.

بلغ أدنى سعر للأسمنت الأبيض 3,950 جنيهًا اليوم الخميس.

استقر متوسط سعر الأسمنت الأبيض عند 4,075 جنيهًا اليوم الخميس.

أسعار الجبس اليوم في مصر

سجّل أعلى سعر للجبس 1,560 جنيهًا اليوم الخميس.

بلغ أدنى سعر للجبس 1,300 جنيه اليوم الخميس.

استقر متوسط سعر الجبس عند 1,447 جنيهًا اليوم الخميس.

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