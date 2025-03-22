سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 22-3-2025.. بقي بكام في السوق؟

سعر طن الحديد والأسمنت.. شهدت أسواق مواد البناء اليوم السبت، 22 مارس 2025، تباينًا في الأسعار، حيث سجلت أسعار الحديد تراجعًا ملحوظًا في عدة شركات، بينما ارتفع سعر طن الأسمنت، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وبحسب ما نشرته البوابة على موقعها الإلكتروني، فقد انخفضت أسعار الحديد في المصانع والأسواق المحلية مقارنة بمستوياتها السابقة، حيث تراجع سعر حديد عز بنحو 1282 جنيهًا للطن، فيما انخفض الحديد الاستثماري بحوالي 1778 جنيهًا، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي سعر طن الحديد والأسمنت اليوم السبت 22 مارس 2025 فى الأسواق.

سعر طن الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم نحو 38,800 جنيه.

وصل سعر طن حديد ستيل إلى 36,500 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاي حوالي 36,244 جنيه.

استقر سعر حديد السويس عند 36,000 جنيه.

سجل سعر حديد الاستثماري نحو 36,400 جنيه.

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 36,400 جنيه، مسجلًا انخفاضًا قدره 1,778 جنيهًا مقارنة بالأمس.

تراجع سعر حديد عز إلى 38,800 جنيه، بانخفاض قدره 1,282 جنيهًا عن سعره السابق.

سجل سعر حديد السويس نحو 38,300 جنيه للطن.

استقر سعر حديد المراكبي عند 36,400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي حوالي 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العشري 35,800 جنيه.

وصل سعر حديد المصريين إلى 36,800 جنيه للطن.

سعر طن الحديد والأسمنت

سعر طن الأسمنت اليوم

سجل سعر طن الأسمنت الرمادي نحو 3,468 جنيهًا، بزيادة 299 جنيهًا عن الأمس.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا.

استقر سعر طن الأسمنت من الشركة العربية عند 2,000 جنيه.

سجل سعر طن الأسمنت العسكري 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس حوالي 3,370 جنيهًا.

سعر طن الحديد والأسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

سجلت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية، اليوم السبت 22 مارس 2025، تباينًا ملحوظًا بين مختلف الشركات، حيث بلغ سعر أسمنت الممتاز 117 جنيهًا، ليكون الأعلى سعرًا، بينما جاء أسمنت المصريين كأرخص الأنواع بسعر 98 جنيهًا. ووفقًا لآخر التحديثات، سجل أسمنت سيناء 103 جنيهات، وأسمنت النصر (العربية للأسمنت) 108.5 جنيهات، فيما بلغ أسمنت العسكري 102 جنيه، وأسمنت وادي النيل 103 جنيهات، كما استقر سعر أسمنت المنيا عند 107 جنيهات، وأسمنت المخصوص عند 109.5 جنيهات، في حين سجل أسمنت أسوان 99 جنيهًا، وبلغ سعر أسمنت المسلح 110 جنيهات، وتواصل أسعار الأسمنت تذبذبها متأثرة بعوامل العرض والطلب، بالإضافة إلى تكاليف الإنتاج وتقلبات السوق المحلية والعالمية.

سعر طن الحديد والأسمنت

سعر متر الرمل اليوم

شهدت أسعار الرمل في الأسواق المصرية اليوم تباينًا، حيث تراوح سعر المتر بين 195 و225 جنيهًا، وفقًا لحجم الطلب وتكاليف النقل، وبلغت تكلفة العربة الصغيرة التي تحمل نحو مترين من الرمل 400 جنيه، في حين سجل جرار الرمل بحمولة 4 أمتار سعر 800 جنيه، أما السيارة الكبيرة التي تنقل 10 أمتار فقد وصل سعرها إلى 2000 جنيه، بينما بلغ سعر السيارة الأكبر بحمولة 13 مترًا نحو 2400 جنيه، وتخضع أسعار الرمل لعوامل العرض والطلب، إلى جانب تكاليف النقل التي تؤثر بشكل مباشر على أسعار مواد البناء في الأسواق.

سعر طن الحديد والأسمنت

سعر متر الزلط اليوم

شهدت أسعار الزلط في الأسواق المصرية ارتفاعًا ملحوظًا خلال الفترة الأخيرة، حيث يختلف سعر المتر وفقًا لنوعه، وسجل الزلط الفينو سعرًا يتراوح بين 215 و225 جنيهًا للمتر، بينما تراوح سعر الزلط الكبير بين 165 و175 جنيهًا للمتر. ويأتي هذا الارتفاع في ظل زيادة تكاليف النقل ومتغيرات السوق، مما يؤثر على تكاليف البناء والمشروعات الإنشائية.

سعر طن الحديد والأسمنت

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