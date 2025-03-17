نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17-3-2025 فى الاسواق

أسعار مواد البناء.. يتابع العديد من المواطنين تطورات أسواق مواد البناء باهتمام، حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا لدى بعض الشركات العاملة في السوق، بينما تراجع سعر طن الأسمنت اليوم الاثنين 17 مارس 2025، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الإثنين 17 مارس 2025 في الأسواق وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر طن الأسمنت اليوم

سعر طن الحديد اليوم

سجلت أسعار الحديد والأسمنت، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، القيم التالية:

وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 37,527 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 96 جنيهًا عن أسعار أمس.

بلغ سعر حديد عز نحو 39,419 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 257 جنيهًا عن أسعار أمس.

وصل سعر حديد السويس إلى 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 36,400 جنيه للطن.

وصل سعر حديد بشاي إلى 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد العشري نحو 35,800 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المصريين إلى 36,800 جنيه للطن.

أسعار الاسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3,248 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 274 جنيهًا عن أسعار أمس.

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 3,350 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2,000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3,370 جنيهًا.

سعر الحديد والاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المحلية تفاوتًا ملحوظًا، حيث سجل أسمنت الممتاز أعلى سعر بـ 117 جنيهًا، في حين جاء أسمنت المصريين كأقل سعر مسجل بـ 98 جنيهًا، كما بلغ سعر أسمنت النصر – العربية للأسمنت نحو 108.5 جنيهًا، بينما سجل أسمنت العسكري 102 جنيه. أما أسمنت وادي النيل وأسمنت سيناء فقد وصلا إلى 103 جنيهات لكل منهما، في حين بلغ أسمنت المنيا 107 جنيهات، وأسمنت المخصوص 109.5 جنيهات، كما استقر أسمنت أسوان عند 99 جنيهًا، وسجل أسمنت المسلح 110 جنيهات، بينما وصل أسمنت أسيوط إلى 100 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

سعر متر الرمل اليوم

تتراوح أسعار متر الرمل في السوق المحلية اليوم بين 195 و225 جنيهًا مصريًا، وفقًا لحجم الطلب وحركة النقل. وتختلف تكلفة النقل حسب الحمولة، حيث تصل تكلفة العربية الصغيرة (حمولة 2 متر) إلى 400 جنيه، بينما يبلغ سعر جرار الرمل (حمولة 4 أمتار) 800 جنيه، أما السيارة الكبيرة التي تحمل 10 أمتار، فتصل تكلفتها إلى 2000 جنيه، في حين يبلغ سعر السيارة الأكبر حجمًا (حمولة 13 مترًا) 2400 جنيه مصري.

سعر متر الزلط اليوم

شهدت أسعار الزلط ارتفاعًا ملحوظًا في الآونة الأخيرة، حيث تختلف الأسعار وفقًا لنوع الزلط وحجمه، فقد تراوح سعر متر الزلط الفينو بين 215 و225 جنيهًا مصريًا، بينما يتراوح سعر متر الزلط الكبير بين 165 و175 جنيهًا.

سعر الحديد اليوم

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