نشرة أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم 10-3-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء.. سجلت أسعار مواد البناء في الأسواق المصرية، اليوم الإثنين 10 مارس 2025، تحركات متباينة بين الارتفاع والاستقرار، حيث شهدت أسعار الحديد تفاوتًا وفقًا للشركات والمصانع، بينما استقر سعر الأسمنت نسبيًا، مع اختلاف طفيف في بعض الأنواع.

أما أسعار الجبس، فقد حافظت على ثباتها في معظم الشركات، وسط توقعات بمزيد من التغييرات خلال الأيام المقبلة وفقًا لحركة العرض والطلب في السوق، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي كل ما تريد معرفته عن أسعار مواد البناء اليوم الإثنين 10 مارس 2025.

أسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد اليوم

تذبذبت أسعار مواد البناء وخاصة أسعار الحديد في مصر منذ بداية مارس الجاري بين 37,600 و39,200 جنيه للطن.

بلغ أعلى سعر لطن الحديد نحو 39,200 جنيه.

بلغ متوسط سعر الحديد في الأسواق نحو 37,700 جنيه.

بلغ سعر حديد عز نحو 39,000 جنيه للطن.

بلغ سعر الطن من حديد الجارحي والسويس للصلب نحو 38,500 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد بشاي نحو 38,500 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد العتال نحو 38,000 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد المراكبي نحو 37,300 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد مصر ستيل والمصريين نحو 37,000 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد المعادي والمدينة نحو 36,500 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد الكومي وعطية للصلب نحو 36,000 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد العشري للصلب نحو 35,800 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد سرحان وبيانكو نحو 34,000 جنيه.

سعر الحديد والاسمنت

سعر طن الأسمنت اليوم

تراجعت أسعار الأسمنت في بداية تعاملات الأسبوع بقيمة تتراوح بين 20 و60 جنيهًا للطن.

بلغ سعر طن أسمنت السويدي 3,500 جنيه اليوم الإثنين.

سجل طن أسمنت حلوان 3,345 جنيه اليوم الإثنين.

بلغ سعر طن أسمنت وادي النيل 3,240 جنيه اليوم الإثنين.

وصل سعر طن أسمنت لافارج إلى 3,325 جنيه اليوم الإثنين.

سجل سعر طن أسمنت السويس 3,330 جنيهًا اليوم الإثنين.

تراوحت أسعار الأسمنت الأبيض بين 4,300 و3,950 جنيهًا منذ مطلع مارس الجاري.

بلغ أعلى سعر للأسمنت الأبيض 4,300 جنيه اليوم الإثنين.

سجل أدنى سعر للأسمنت الأبيض 3,950 جنيه اليوم الإثنين.

بلغ متوسط سعر الأسمنت الأبيض 4,075 جنيه اليوم الإثنين.

سعر شيكارة الاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار مواد البناء وخاصة أسعار الأسمنت في مصر تفاوتًا ملحوظًا اليوم، حيث سجل أسمنت الممتاز أعلى سعر عند 117 جنيهًا للطن، بينما جاء أسمنت المصريين بأقل سعر عند 98 جنيهًا للطن، وبلغ سعر أسمنت النصر – العربية للأسمنت نحو 108.5 جنيه، في حين استقر سعر أسمنت المسلح عند 110 جنيهات، أما أسمنت وادي النيل وسيناء، فقد سجلا 103 جنيهات للطن، بينما سجل أسمنت العسكري 102 جنيه. كما تراوحت أسعار أسمنت المخصوص والمنيا وأسوان بين 99 و109.5 جنيه، مما يعكس حالة من التباين في السوق وفقًا للعرض والطلب.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

شهدت أسعار الرمل اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر المتر بين 195 و225 جنيهًا مصريًا، وبلغت تكلفة حمولة العربية الصغيرة، التي تستوعب نحو 2 متر من الرمل، حوالي 400 جنيه، في حين سجل سعر جرار الرمل بحمولة 4 أمتار نحو 800 جنيه، أما السيارة الكبيرة التي تحمل 10 أمتار، فقد وصل سعرها إلى 2000 جنيه، بينما بلغت تكلفة السيارة الأكبر حجمًا، بسعة 13 مترًا، نحو 2400 جنيه، وذلك وفقًا لحجم الطلب في السوق.

سعر متر الزلط اليوم

شهدت أسعار الزلط ارتفاعًا ملحوظًا في الفترة الأخيرة، مع اختلاف الأسعار حسب النوع، حيث تراوح سعر متر الزلط الفينو بين 215 و225 جنيهًا مصريًا، بينما سجل سعر متر الزلط الكبير ما بين 165 و175 جنيهًا، وفقًا لحجم الطلب ونوعية الزلط المستخدم في أعمال البناء.

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