نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 11-3-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. سجلت أسعار الحديد والأسمنت ارتفاعًا ملحوظًا في أسواق مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وشهدت أسعار الحديد زيادات متفاوتة بين مختلف الشركات، في حين ارتفع سعر الأسمنت بشكل طفيف، ويأتي هذا الارتفاع في ظل متابعة مستمرة من المواطنين للتغيرات في أسعار مواد البناء، نظرًا لأهميتها الكبيرة في قطاع العقارات والإنشاءات، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم الثلاثاء 11 مارس 2025 في الأسواق.

أسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38,105 جنيهًا، مرتفعًا بمقدار 157 جنيهًا مقارنة بأسعار أمس.

وصل سعر حديد عز إلى 39,914 جنيهًا، بزيادة قدرها 204 جنيهات عن أسعار أمس.

استقر سعر حديد السويس عند 38,300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي نحو 36,400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي حوالي 38,300 جنيه للطن.

تم تسعير حديد العشري عند 35,800 جنيه للطن.

حدد سعر حديد المصريين عند 36,800 جنيه للطن.

سعر الحديد والاسمنت

سعر طن الأسمنت اليوم

ارتفع سعر طن أسمنت الرمادي إلى 3,275 جنيهًا، بزيادة قدرها 54 جنيهًا عن أمس.

سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 3,350 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية حوالي 2,000 جنيه.

تم تحديد سعر طن أسمنت العسكري عند 3,300 جنيه.

استقر سعر طن أسمنت السويس عند 3,370 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت اليوم تفاوتًا بين الشركات، حيث سجل أسمنت السويس 106 جنيهات، بينما بلغ أسمنت المسلح العربية للأسمنت 110 جنيهات، أما أسمنت النصر العربية للأسمنت فقد سجل 108.5 جنيه، في حين وصل أسمنت الممتاز أسمنت المصرية إلى 108 جنيهات.

وسجل أسمنت التعمير وأسمنت المنيا سعرًا متقاربًا عند 107 جنيهات لكل منهما، بينما جاء أسمنت المصريين بسعر أقل بلغ 98 جنيهًا، أما أسمنت المخصوص فاستقر عند 109.5 جنيهًا، مما يعكس التباين في الأسعار وفقًا لكل شركة.

أسعار الزلط والرمل

سعر متر الرمل اليوم

تباينت أسعار الرمل اليوم وفقًا لنوعه واستخداماته، حيث يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 و450 جنيهًا، ويستخدم بشكل أساسي في أعمال الخرسانة لقدرته على تحقيق التماسك والقوة المطلوبة، في المقابل، يتراوح سعر متر الرمل الناعم بين 280 و400 جنيه، ويفضل استخدامه في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية نظرًا لنعومته التي تساعد في الحصول على سطح أملس ومتجانس.

أسعار الزلط

سعر متر الزلط اليوم

تفاوتت أسعار الزلط اليوم بحسب نوعه واستخداماته، حيث يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 و650 جنيهًا، ويستخدم بشكل أساسي في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات لضمان التماسك والجودة المطلوبة، أما الزلط الكبير، فيتراوح سعره بين 480 و630 جنيهًا، ويستخدم في الخرسانات العادية وأعمال الردم نظرًا لقدرته على توفير قوة تحمل عالية في الإنشاءات المختلفة.

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