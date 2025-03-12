نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 12-3-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. يتابع العديد من المواطنين تطورات أسواق مواد البناء، حيث شهدت أسعار الحديد تذبذبًا بين الارتفاع والانخفاض في بعض الشركات، بينما سجل سعر طن الأسمنت تراجعًا اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا للأسعار الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 12 مارس 2025 فلى الأسواق وفقًا للأسعار الرسمية الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، سجلت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 12 مارس 2025، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، القيم التالية:

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38,069 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 36 جنيهًا عن أسعار أمس.

وصل سعر حديد عز إلى 39,936 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 22 جنيهًا عن أسعار أمس.

بلغ سعر حديد السويس 38,300 جنيه للطن.

وصل سعر حديد المراكبي إلى 36,400 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد بشاي 38,300 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العشري إلى 35,800 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المصريين 36,800 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن الأسمنت الرمادي 3,245 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 29 جنيهًا عن أسعار أمس.

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 3,350 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس 3,370 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت اليوم تفاوتًا بين مختلف العلامات التجارية، حيث بلغ سعر أسمنت الممتاز 117 جنيهًا، بينما وصل أسمنت سيناء إلى 103 جنيهات، كما سجل أسمنت النصر – العربية للأسمنت 108.5 جنيهًا، في حين بلغ أسمنت العسكري 102 جنيه.

أما أسمنت وادي النيل فسجل 103 جنيهات، وبلغ أسمنت المنيا 107 جنيهات، بينما كان أسمنت المصريين الأقل سعرًا عند 98 جنيهًا، كما استقر أسمنت المخصوص عند 109.5 جنيهًا، وسجل أسمنت أسوان 99 جنيهًا، في حين وصل أسمنت المسلح إلى 110 جنيهات، وبالنسبة لأنواع الأسمنت الأخرى، بلغ سعر أسمنت أسيوط 100 جنيه، وسجل أسمنت السهم 102 جنيه، بينما وصل أسمنت المعلم إلى 103 جنيهات، أما أسمنت الإسكندرية "الماكس" فقد بلغ 106.5 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

شهدت أسعار الرمل اليوم استقرارًا نسبيًا، حيث تراوح سعر المتر الواحد بين 195 و225 جنيهًا مصريًا، وفقًا لحجم الطلب وتكاليف النقل.

وتختلف الأسعار حسب كمية الحمولة، حيث تبلغ تكلفة العربية الصغيرة (2 متر رمل) حوالي 400 جنيه، بينما يصل سعر جرار الرمل (4 أمتار) إلى 800 جنيه، أما السيارة الكبيرة (10 أمتار) فتقدر تكلفتها بـ 2000 جنيه، في حين يصل سعر السيارة الأكبر (13 مترًا من الرمل) إلى 2400 جنيه.

سعر متر الزلط اليوم

شهدت أسعار الزلط ارتفاعًا خلال الفترة الأخيرة، مع تفاوت أسعاره وفقًا لنوعه وحجمه، حيث يتراوح سعر متر الزلط الفينو بين 215 و225 جنيهًا مصريًا، بينما يتراوح سعر متر الزلط الكبير بين 165 و175 جنيهًا مصريًا.

أسعار مواد البناء

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