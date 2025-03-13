نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الخميس 13-3-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء.. شهدت أسعار الحديد في الأسواق تراجعًا طفيفًا مع بداية تعاملات اليوم الخميس 13 مارس 2025، وذلك بعد فترة من التقلبات التي أثرت على السوق خلال الفترة الماضية. في المقابل، استقرت أسعار الأسمنت اليوم في الأسواق وعند الموزعين بمختلف المحافظات، حيث بلغ متوسط سعر الطن 3 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، بينما يتراوح سعر البيع للمستهلك بين 3000 و3350 جنيهًا حسب نوع الشركة.

وفيما يلي يعرض موقع الموجز فى التقرير التالي أحدث أسعار مواد البناء بمختلف أنواعه، وفقًا للبيانات الصادرة عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

وصل سعر الحديد الاستثماري إلى 37646.5 جنيه للطن، مسجلاً تراجعًا قدره 422.99 جنيه.

وصل سعر حديد عز إلى 39748.25 جنيه للطن، متراجعًا بمقدار 188.18 جنيه.

وصل سعر حديد بشاي إلى 41 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد المصريين إلى 41 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد الكومي إلى 38 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد العشري إلى 37.500 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد مصر ستيل إلى 38 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد بيانكو إلى 38 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد العتال إلى 39 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد المعادي إلى 38 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد الجيوشي إلى 39 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد المراكبي إلى 41 ألف جنيه للطن.

وصل سعر حديد عطية إلى 38.500 ألف جنيه للطن.

وصل سعر طن الحديد بالمصانع الاستثمارية إلى 37 ألف جنيه كحد أدنى.

وصل سعر طن الحديد بمصانع الدرفلة إلى 42 ألف جنيه كحد أدنى.

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3273 جنيهًا، مسجلاً ارتفاعًا قدره 27 جنيهًا مقارنةً بأسعار أمس.

وصل سعر طن أسمنت حلوان إلى 3350 جنيهًا.

وصل سعر طن أسمنت الشركة العربية إلى 2000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى 3300 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 3370 جنيهًا.

أسعار الحديد اليوم

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت صادرات مصر من الأسمنت نموًا ملحوظًا خلال السنوات الثلاث الأخيرة، حيث ارتفعت من 465 مليون دولار في 2021 إلى 670 مليون دولار في 2022، بمعدل نمو 44%، واستمر هذا الارتفاع ليصل إلى 770 مليون دولار في 2023 بنسبة نمو 14%، ثم إلى 780 مليون دولار خلال أول 10 أشهر من 2024 بمعدل نمو 12%.

ووفقًا لبيانات المجلس التصديري لمواد البناء، فقد بلغ عدد الدول المستوردة للأسمنت المصري 95 دولة حول العالم، وتصدرت الدول الأفريقية قائمة الأسواق المستوردة.

أسعار الرمل والزلط

سعر متر الرمل اليوم

يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل أساسي في أعمال الخرسانة لتوفير تماسك قوي للخليط، أما متر الرمل الناعم فيتراوح سعره بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويستخدم غالبًا في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية لضمان سطح ناعم ومتجانس.

سعر متر الزلط اليوم

يختلف سعر الزلط حسب نوعه واستخدامه، حيث يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويستخدم في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات، بينما يتراوح سعر متر الزلط الكبير بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويستخدم في الخرسانات العادية وأعمال الردم لتعزيز متانة البناء.

أسعار مواد البناء

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