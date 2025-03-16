نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16-3-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. يتابع العديد من المواطنين تطورات أسواق مواد البناء، حيث شهدت أسعار الحديد ارتفاعًا في بعض الشركات العاملة بالسوق، كما ارتفع أيضًا سعر طن الأسمنت اليوم الأحد 16 مارس 2025، وذلك وفقًا للأسعار المعلنة عبر بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر الحديد والأسمنت اليوم الأحد 16 مارس 2025 في الأسواق.

سعر طن الاسمنت

سعر طن الحديد اليوم

بلغ متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 37,430 جنيهًا، بارتفاع 859 جنيهًا عن أسعار أمس.

سجل سعر حديد عز نحو 39,161 جنيهًا، بزيادة 311 جنيهًا.

سجل سعر حديد السويس نحو 38,300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المراكبي نحو 36,400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي نحو 38,300 جنيه للطن.

سجل سعر حديد العشري نحو 35,800 جنيه للطن.

سجل سعر حديد المصريين نحو 36,800 جنيه للطن.

سعر طن الحديد

سعر طن الأسمنت اليوم

سجل سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3,523 جنيهًا، بزيادة 78 جنيهًا عن أسعار أمس.

سجل سعر طن أسمنت حلوان نحو 3,350 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2,000 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت العسكري نحو 3,300 جنيه.

سجل سعر طن أسمنت السويس نحو 3,370 جنيهًا.

أسعار الحديد والاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

سجلت أسعار شيكارة الأسمنت اليوم تفاوتًا بين الشركات، حيث بلغ سعر أسمنت الممتاز 117 جنيهًا، بينما سجل أسمنت سيناء 103 جنيهات، كما وصل سعر أسمنت النصر – العربية للأسمنت إلى 108.5 جنيه، وبلغ أسمنت العسكري 102 جنيه.

أما أسمنت وادي النيل فقد سجل 103 جنيهات، وأسمنت المنيا 107 جنيهات، في حين بلغ سعر أسمنت المصريين 98 جنيهًا، وسجل المخصوص 109.5 جنيه، أما أسوان فقد بلغ 99 جنيهًا، وأسمنت المسلح 110 جنيهات، بينما سجل أسمنت أسيوط 100 جنيه، والسهم 102 جنيه.

سعر الحديد والاسمنت

سعر متر الرمل اليوم

يتراوح سعر متر الرمل اليوم بين 195 و225 جنيهًا مصريًا، مما يؤثر على تكلفة النقل وفقًا لحجم الحمولة. حيث يبلغ سعر العربية الصغيرة التي تحمل 2 متر من الرمل حوالي 400 جنيه، في حين تصل تكلفة الجرار بحمولة 4 أمتار إلى 800 جنيه، أما بالنسبة للسيارة الكبيرة التي تستوعب 10 أمتار، فتبلغ تكلفتها 2000 جنيه، في حين أن السيارة الأكبر التي تحمل 13 مترًا يصل سعرها إلى 2400 جنيه.

اسعار الزلط والرمل

سعر متر الزلط اليوم

يتراوح سعر متر الزلط الفينو بين 215 و225 جنيهًا مصريًا، بينما يتراوح سعر متر الزلط الكبير بين 165 و175 جنيهًا، ويختلف السعر حسب الجودة ومصدر التوريد، مما يؤثر على التكلفة الإجمالية للمشروعات التي تعتمد على هذه الخامات الأساسية في البناء.

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