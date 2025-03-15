نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم السبت 15-3-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. شهدت أسعار الحديد في المصانع والأسواق ارتفاعًا جديدًا، حيث زاد سعر حديد عز بمقدار 311 جنيهًا للطن، بينما ارتفع سعر الحديد الاستثماري بمقدار 604 جنيهات مقارنة بأسعار يوم الخميس، وفقًا لبيانات بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

جاء هذا الارتفاع في أسعار الحديد في السوق المحلية بالتوازي مع زيادة طفيفة في سعر صرف الدولار الأمريكي أمام الجنيه المصري خلال الأيام الماضية، وبحسب التوقعات، قد تشهد السوق المزيد من الارتفاعات في الفترة المقبلة، نظرًا لتأثير سعر صرف الدولار على أسعار طن الحديد، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم السبت 15 مارس 2025 في الأسواق.

أسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري 36571 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 1679 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

بلغ سعر حديد عز نحو 38850 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 1209 جنيهًا عن أسعار أمس.



بلغ سعر طن حديد السويس نحو 38300 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي نحو 36400 جنيه.

بلغ سعر طن حديد بشاي نحو 38300 جنيه.

بلغ سعر طن حديد العشري 35800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين 36800 جنيه.

أسعار الحديد اليوم

سعر طن الأسمنت اليوم

بالنسبة لأسعار الأسمنت، بلغ سعر طن أسمنت الرمادي نحو 3445 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 218 جنيهًا عن الأسعار المسجلة أمس.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 3350 جنيهًا.

بلغ سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2000 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت العسكري نحو 3300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3370 جنيهًا.

سعر الحديد والاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

تتراوح أسعار الأسمنت في السوق المصري وفقًا للمصانع المختلفة، حيث يبلغ سعر طن أسمنت الممتاز 117 جنيهًا، بينما يسجل أسمنت سيناء سعر 103 جنيهات للطن، و يأتي أسمنت النصر – العربية للأسمنت بسعر 108.5 جنيهًا، بينما يسجل أسمنت العسكري 102 جنيهًا. كما بلغ سعر أسمنت وادي النيل 103 جنيهات، في حين يصل سعر أسمنت المنيا إلى 107 جنيهات، ويسجل أسمنت المصريين سعرًا قدره 98 جنيهًا، بينما يسجل المخصوص 109.5 جنيهًا للطن، ويبلغ سعر أسمنت أسوان 99 جنيهًا، بينما سجل سعر أسمنت المسلح 110 جنيهًا، وأخيرًا سجل سعر أسمنت أسيوط 100 جنيهًا للطن.

سعر طن الاسمنت

سعر متر الرمل اليوم

يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل رئيسي في أعمال الخرسانة، أما سعر متر الرمل الناعم فيتراوح بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم غالبًا في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية.

سعر الزلط اليوم

سعر متر الزلط اليوم

يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات، بينما يتراوح سعر متر الزلط الكبير بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويستخدم في الخرسانات العادية وأعمال الردم.

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