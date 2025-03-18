نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في الأسواق

أسعار مواد البناء.. مع التغيرات المستمرة في الاقتصاد العالمي، يبقى سعر الحديد والأسمنت عنصرًا أساسيًا يؤثر على قطاع البناء والتشييد في مصر. سواء كنت مقاولًا، مستثمرًا، أو حتى مستهلكًا عاديًا، فإن متابعة الأسعار تساعدك في اتخاذ القرار الأمثل عند الشراء.

في هذا التقرير، يقدم موقع الموجز فيما يلي أحدث أسعار مواد البناء المحدثة يوميًا، مع تسليط الضوء على العوامل التي تؤثر على سوق الحديد والأسمنت في مصر.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

بلغ سعر طن حديد عز 39,419.38 جنيهًا مصريًا.

وصل سعر طن حديد بشاي إلى 36,244 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر طن حديد السويس 36,000 جنيه مصري.

وصل سعر طن الحديد الاستثماري إلى 37,527.41 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر طن حديد ستيل 36,500 جنيه مصري.

وصل سعر طن حديد الجارحي إلى 36,000 جنيه مصري.

بلغ سعر طن حديد العشري 35,800 جنيه مصري.

سعر طن الحديد

سعر طن الأسمنت اليوم

بلغ سعر طن أسمنت الرمادي 3,226 جنيهًا مصريًا.

وصل سعر طن أسمنت السويس إلى 3,370 جنيهًا مصريًا.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا مصريًا.

وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى 3,300 جنيه مصري.

سعر طن الأسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت في السوق المصري تباينًا ملحوظًا، حيث بلغ سعر طن أسمنت السويس 106 جنيهات، بينما وصل سعر طن أسمنت المسلح - العربية للأسمنت إلى 110 جنيهات، أما أسمنت النصر - العربية للأسمنت فسجل 108.5 جنيهات، في حين بلغ سعر أسمنت الممتاز - المصرية 108 جنيهات، كما استقر سعر أسمنت التعمير والمنيا عند 107 جنيهات لكل منهما، بينما سجل أسمنت المصريين 98 جنيهًا وأسمنت المخصوص 109.5 جنيهات.

أما عن باقي الشركات، فقد بلغ سعر طن أسمنت أسوان 99 جنيهًا، وأسمنت العسكري 102 جنيهات، بينما استقر أسمنت سيناء عند 103 جنيهات، من جهة أخرى، وصل سعر طن أسمنت السويدي إلى 111 جنيهًا، وهو الأعلى في السوق، يليه أسمنت حلوان والمخصوص بسعر 109.5 جنيهات، في حين جاء أسمنت جنوب الوادي كأرخص الأنواع بسعر 90.5 جنيهًا، يليه أسمنت مصر بني سويف بسعر 92 جنيهًا.

سعر الحديد والاسمنت

سعر متر الزلط اليوم

شهدت أسعار مواد البناء استقرارًا نسبيًا، حيث بلغ سعر المتر من السن 250 جنيهًا، بينما وصل سعر المتر من الزلط إلى 270 جنيهًا، وتعد هذه المواد من الأساسيات في عمليات البناء، حيث تستخدم في الخرسانة المسلحة وأعمال التأسيس، مما يجعل متابعة أسعارها أمرًا ضروريًا للمقاولين والمستهلكين على حد سواء.

سعر مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

تختلف أسعار الرمل وفقًا لنوعه وجودته، حيث يتراوح سعر المتر من الرمل الناعم بين 95 و170 جنيهًا، ويعتبر الأكثر استخدامًا في أعمال التشطيبات والتشطيبات الدقيقة. أما الرمل الأبيض (الدوسري أو الفطيماني)، فيتراوح سعره بين 65 و85 جنيهًا للمتر، ويتميز بجودته العالية في بعض الاستخدامات الخاصة، من ناحية أخرى، يقدر سعر الرمل الأحمر العادي بحوالي 40 جنيهًا للمتر، بينما يصل سعر الرمل الأحمر الخشن إلى 60 جنيهًا، في حين يبلغ سعر المتر من الرمل الخشن حوالي 100 جنيه، ويُستخدم بشكل رئيسي في الخرسانة والأعمال الإنشائية الثقيلة.

اسعار الزلط والرمل

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