نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والاسمنت اليوم الخميس 20-3-2025 في مصر

أسعار مواد البناء اليوم.. شهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار أثناء تعاملات اليوم الخميس 20 مارس 2025, ليبلغ سعر طن حديد عز 39,832 جنيهًا، بعدما انخفض 356 جنيهًا أمس.

أسعار مواد البناء اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء اليوم الخميس 20 مارس 2025, وفقًا لبوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزارء.

أسعار الحديد اليوم

سجل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري 38,103 جنيهًا، متراجعًا 435 جنيهًا عن أسعار أول أمس.

بلغ سعر طن حديد عز 39,832 جنيهًا، منخفضًا 356 جنيهًا.

وصل سعر طن حديد السويس إلى 38,300 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المراكبي 36,400 جنيه.

سجل سعر طن حديد بشاي 38,300 جنيه.

وصل سعر طن حديد العشري إلى 35,800 جنيه.

بلغ سعر طن حديد المصريين 36,800 جنيه.

سعر الحديد اليوم

أسعار الأسمنت اليوم

وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3,244 جنيهًا، مرتفعًا 18 جنيهًا عن أسعار أمس.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان 3,350 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية 2,000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس 3,370 جنيهًا.

أسعار شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت الأبيض ارتفاعًا قدره 18 جنيهًا، رغم تراجع أسعار الحديد.

سعر الحديد والاسمنت اليوم

أسعار الرمل اليوم

تراوح سعر المتر من الرمل الناعم بين 95 و170 جنيهًا، ويعد الأكثر استخدامًا في أعمال التشطيبات.

بلغ سعر المتر من الرمل الأبيض (الدوسري أو الفطيماني) بين 65 و85 جنيهًا.

سجل سعر المتر من الرمل الأحمر العادي نحو 40 جنيهًا.

وصل سعر المتر من الرمل الأحمر الخشن إلى 60 جنيهًا.

بلغ سعر المتر من الرمل الخشن نحو 100 جنيه.

أسعار الزلط اليوم

استقر سعر المتر من السن عند 250 جنيهًا.

بلغ سعر المتر من الزلط 270 جنيهًا، ويُستخدم في تدعيم الهياكل الخرسانية.

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