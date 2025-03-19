نشرة أسعار مواد البناء.. سعر الحديد والأسمنت اليوم الأربعاء 19-3-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء.. يهتم العديد من المواطنين، وخاصة المهتمين بمجال البناء، بمتابعة أسعار مواد البناء المستخدمة في عملية التشييد، وعلى رأسها الحديد والأسمنت، نظرًا لاعتمادهما الأساسي في البناء، وازداد هذا الاهتمام بشكل أكبر في ظل التغيرات المستمرة في أسعارهما منذ بداية العام، حيث شهدت تقلبات بين الارتفاع والانخفاض، وحتى الآن، لا يزال موعد استقرار الأسعار غير واضح.

أسعار مواد البناء

أسعار مواد البناء

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية ارتفاعًا خلال الأيام الأخيرة، حيث سجلت زيادات طفيفة تراوحت بين 30 و100 جنيه للطن، وفقًا لتصريحات أحمد الزيني، رئيس شعبة مواد البناء بالغرفة التجارية بالقاهرة، وبلغ متوسط سعر طن الأسمنت 3 آلاف جنيه تسليم أرض المصنع، بينما تتراوح أسعاره للمستهلك بين 3000 و3350 جنيهًا، وذلك وفقًا للشركة ونوعية المنتج، وفي هذا السياق، ينشر موقع الموجز في التقرير التالي أسعار مواد البناء اليوم الأربعاء 19 مارس 2025 في الأسواق.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

وصل متوسط سعر طن الحديد الاستثماري إلى 38,103 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 435 جنيهًا عن أسعار أمس.

بلغ سعر حديد عز نحو 39,832 جنيهًا، مسجلًا تراجعًا قدره 356 جنيهًا عن أسعار أمس.

وصل سعر حديد السويس إلى 38,300 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المراكبي نحو 36,400 جنيه للطن.

سجل سعر حديد بشاي نحو 38,300 جنيه للطن.

وصل سعر حديد العشري إلى 35,800 جنيه للطن.

بلغ سعر حديد المصريين نحو 36,800 جنيه للطن.

أسعار مواد البناء

سعر طن الأسمنت اليوم

وصل سعر طن أسمنت الرمادي إلى 3,244 جنيهًا، مسجلًا ارتفاعًا قدره 18 جنيهًا عن أسعار أمس.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان نحو 3,350 جنيهًا.

سجل سعر طن أسمنت الشركة العربية نحو 2,000 جنيه.

وصل سعر طن أسمنت العسكري إلى 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت السويس نحو 3,370 جنيهًا.

أسعار مواد البناء

سعر شكارة الأسمنت اليوم

رغم تراجع سعر الحديد، إلا أن أسعار الأسمنت شهدت ارتفاعًا، خاصة الأسمنت الأبيض الذي زاد بمقدار 18 جنيهًا. وهذا يعكس استمرار حالة عدم الاستقرار في أسعار مواد البناء حتى الآن.

أسعار مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

يختلف سعر الرمل حسب نوعه واستخدامه، حيث يتراوح سعر الرمل الناعم بين 95 و170 جنيهًا للمتر، ويعد الأكثر استخدامًا في أعمال التشطيبات والتفاصيل الدقيقة، أما الرمل الأبيض (المعروف باسم الدوسري أو الفطيماني) فيتراوح سعره بين 65 و85 جنيهًا للمتر.

بالإضافة إلى ذلك، يقدر سعر الرمل الأحمر العادي بحوالي 40 جنيهًا للمتر، بينما يصل سعر الرمل الأحمر الخشن إلى حوالي 60 جنيهًا للمتر، أما الرمل الخشن فيبلغ سعره نحو 100 جنيه للمتر.

أسعار مواد البناء

سعر متر الزلط اليوم

تواصل أسعار مواد البناء تباينها، حيث يبلغ سعر المتر من السن حوالي 250 جنيهًا، في حين يصل سعر المتر من الزلط إلى 270 جنيهًا، وتعد هذه المواد أساسية في عمليات البناء والخرسانة، حيث تُستخدم في تدعيم الهياكل الخرسانية وضمان جودتها ومتانتها.

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