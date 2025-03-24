ارتفاع أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين 24 مارس 2025

شهدت أسواق مواد البناء في مصر، اليوم الاثنين 24 مارس 2025، ارتفاعًا ملحوظًا في أسعار الحديد، بينما سجلت أسعار الأسمنت تراجعًا طفيفًا، وفقًا لبوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء، جاءت أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين على النحو التالي كما يرصدها الموجز.

أسعار الحديد والأسمنت اليوم الاثنين

حديد عز: بلغ سعر الطن 39,922.44 جنيه، بزيادة قدرها 1,078.69 جنيه عن الأسبوع الماضي، ما يمثل ارتفاعًا بنسبة 2.78%

الحديد الاستثماري: وصل سعر الطن إلى 37,994.82 جنيه، مسجلًا زيادة قدرها 1,293.57 جنيه، بنسبة ارتفاع 3.52%.

حديد السويس: سجل سعر الطن 38,300 جنيه.​

حديد بشاي: بلغ سعر الطن 38,300 جنيه.​

حديد المصريين: وصل سعر الطن إلى 36,800 جنيه.​

حديد المراكبي: سجل سعر الطن 36,400 جنيه.​

حديد العشري: بلغ سعر الطن 35,800 جنيه.​

مصر ستيل: وصل سعر الطن إلى 36,500 جنيه.​

أسعار الأسمنت:

الأسمنت الرمادي: تراجع متوسط سعر الطن إلى 3,167.45 جنيه، بانخفاض قدره 407.55 جنيه عن الأسبوع الماضي، ما يمثل تراجعًا بنسبة 11.4%.​

أسمنت السويدي: بلغ متوسط سعر الطن 3,480 جنيهًا.​اليوم السابع

أسمنت السويس: وصل متوسط سعر الطن إلى 3,300 جنيه.​

أسمنت حلوان: سجل متوسط سعر الطن 3,310 جنيهًا.​

تحليل السوق:

يرجع الارتفاع في أسعار الحديد إلى زيادة تكاليف الإنتاج والمواد الخام، بالإضافة إلى تقلبات سعر صرف العملات الأجنبية. من جهة أخرى، يُعزى التراجع في أسعار الأسمنت إلى استقرار الطلب وزيادة المعروض في السوق المحلية.​

توقعات المستقبل:

يتوقع خبراء الصناعة استمرار التقلبات في أسعار مواد البناء خلال الفترة المقبلة، مع تأكيد أهمية مراقبة الأسواق العالمية والمحلية للتكيف مع التغيرات وضمان استقرار الأسعار.​

أسباب الارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت

جاءت الزيادة في أسعار الحديد والأسمنت نتيجة لعدة عوامل رئيسية، منها:

زيادة الطلب على مواد البناء مع تطبيق تسهيلات جديدة في قطاع التشييد.

ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل، التي ساهمت في زيادة تكلفة الإنتاج.

أوضح الخبير الاقتصادي والتثمين العقاري رضا لاشين أن أسعار العقارات شهدت استقرارًا ملحوظًا بعد العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء 2021, مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم قطاع التشييد والبناء، والتي ستسهم في تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة.

أشار لاشين إلى أن السوق المصري بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين تم توفير 60 ألف وحدة فقط منذ إصدار شروط بناء 2021, لافتًا إلى أن دخول 12 مليون لاجئ عربي إلى مصر أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات، والتي تسببت في تآكل الاحتياطي العقاري المغلق.

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