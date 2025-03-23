ارتفاع أسعار مواد البناء اليوم الأحد 23-3-2025.. موقع حكومي

أسعار مواد البناء اليوم.. شهدت أسعار مواد البناء اليوم الأحد 23 مارس 2025, ارتفاع ملحوظ في بعض سعر الحديد والأسمنت, وعلى رأسهم حديد عز والحديد الاستثماري.

أسعار مواد البناء اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء اليوم الأحد 23 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الحديد اليوم

سجل سعر طن حديد عز اليوم 38,843.75 جنيهًا، بزيادة 43.75 جنيهًا، بنسبة ارتفاع 0.11%.

بلغ سعر طن الحديد الاستثماري اليوم 36,701.25 جنيهًا، مرتفعًا بقيمة 301.25 جنيهًا، بنسبة زيادة 0.83%.

أسعار الأسمنت الرمادي

وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3,575 جنيهًا، بزيادة 106.25 جنيهًا، محققًا ارتفاعًا بنسبة 3.06%.

أسعار مواد البناء اليوم

أسعار الرمل اليوم

تراوح سعر المتر من الرمل الناعم بين 95 و170 جنيهًا.

بلغ سعر المتر من الرمل الأبيض (الدوسري أو الفطيماني) بين 65 و85 جنيهًا.

سجل سعر المتر من الرمل الأحمر العادي نحو 40 جنيهًا.

وصل سعر المتر من الرمل الأحمر الخشن إلى 60 جنيهًا.

بلغ سعر المتر من الرمل الخشن نحو 100 جنيه.

أسعار مواد البناء اليوم

استقرار أسعار الزلط اليوم

استقر سعر المتر من السن عند 250 جنيهًا.

بلغ سعر المتر من الزلط نحو 270 جنيهًا، ويُستخدم في تدعيم الهياكل الخرسانية.

أسباب الارتفاع في أسعار الحديد والأسمنت

جاءت الزيادة في أسعار الحديد والأسمنت نتيجة لعدة عوامل رئيسية، منها:

زيادة الطلب على مواد البناء مع تطبيق تسهيلات جديدة في قطاع التشييد.

ارتفاع أسعار المواد الخام وتكاليف النقل، التي ساهمت في زيادة تكلفة الإنتاج.

أوضح الخبير الاقتصادي والتثمين العقاري رضا لاشين أن أسعار العقارات شهدت استقرارًا ملحوظًا بعد العودة إلى شروط بناء قانون 2008 وإلغاء شروط بناء 2021, مشيرًا إلى أن الحكومة اتخذت إجراءات لدعم قطاع التشييد والبناء، والتي ستسهم في تنشيط السوق خلال الفترة المقبلة.

أشار لاشين إلى أن السوق المصري بحاجة إلى 500 ألف وحدة سكنية سنويًا، في حين تم توفير 60 ألف وحدة فقط منذ إصدار شروط بناء 2021, لافتًا إلى أن دخول 12 مليون لاجئ عربي إلى مصر أدى إلى ارتفاع الطلب على العقارات، والتي تسببت في تآكل الاحتياطي العقاري المغلق.

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