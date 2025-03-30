نشرة أسعار مواد البناء.. تعرف على أسعار الحديد والأسمنت اليوم الأحد 30-3-2025

أسعار مواد البناء اليوم.. شهدت أسعار مواد البناء حالة من الاستقرار أثناء تعاملات اليوم الأحد 30 مارس 2025, ليبلغ سعر طن حديد عز نحو 38,800 جنيه, بينما سجل الطن من حديد الاستثماري نحو 38,553 جنيهًا.

أسعار مواد البناء اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار مواد البناء اليوم الأحد 30 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

سعر الحديد اليوم في مصر

سجّل سعر الطن من حديد عز اليوم 38,800 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد الاستثماري نحو 38,553 جنيهًا.

وصل سعر الطن من حديد بشاي إلى 38,600 جنيه.

استقر سعر الطن من حديد المراكبي عند 36,400 جنيه.

سجّل سعر الطن من حديد المصريين نحو 38,500 جنيه.

بلغ سعر الطن من حديد مصر ستيل حوالي 37,000 جنيه.

تراجع سعر الطن من حديد سرحان إلى 34,000 جنيه.

استقر سعر الطن من حديد العشري عند 35,800 جنيه.

سجّل سعر الطن من حديد الجارحي نحو 36,000 جنيه.

سعر الأسمنت اليوم في مصر

أسعار مواد البناء اليوم

وصل سعر طن الأسمنت الرمادي إلى 3,221 جنيهًا.

سجّل سعر طن أسمنت المخصوص نحو 3,300 جنيه.

بلغ سعر طن أسمنت حلوان حوالي 3,350 جنيهًا.

استقر سعر طن أسمنت السويس عند 3,370 جنيهًا.

تراجع سعر طن أسمنت الشركة العربية إلى 2,000 جنيه.

سجّل سعر طن أسمنت العسكري نحو 3,300 جنيه.

أسعار الأسمنت الأبيض اليوم

سجّل أعلى سعر للأسمنت الأبيض 4,300 جنيه اليوم الخميس.

بلغ أدنى سعر للأسمنت الأبيض 3,950 جنيهًا اليوم الخميس.

استقر متوسط سعر الأسمنت الأبيض عند 4,075 جنيهًا اليوم الخميس.

أسعار الجبس اليوم في مصر

سجّل أعلى سعر للجبس 1,560 جنيهًا اليوم الخميس.

بلغ أدنى سعر للجبس 1,300 جنيه اليوم الخميس.

استقر متوسط سعر الجبس عند 1,447 جنيهًا اليوم الخميس.

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