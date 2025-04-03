أسعار مواد البناء.. سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3-4-2025 فى الأسواق

أسعار مواد البناء.. سجلت أسعار مواد البناء، وخاصة الحديد والأسمنت، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية اليوم الخميس 3 أبريل 2025، وفقًا لما أفادت به بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي أسعار مواد البناء وخاصة سعر طن الحديد والأسمنت اليوم الخميس 3 إبريل 2025 فى الأسواق وفقًا لما أفادت به بوابة الأسعار المحلية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار مواد البناء

سعر طن الحديد اليوم

سعر طن الحديد الاستثماري: 38,238 جنيهًا (+558 جنيهًا).

سعر حديد عز: 39,871 جنيهًا (-243 جنيهًا).

سعر حديد السويس: 38,300 جنيه.

سعر حديد المراكبي: 36,400 جنيه.

سعر حديد بشاي: 38,300 جنيه.

سعر حديد العشري: 35,800 جنيه.

سعر حديد المصريين: 36,800 جنيه.

أسعار الحديد والاسمنت

سعر طن الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت الرمادي: 3,570 جنيهًا (+346 جنيهًا).

سعر طن أسمنت حلوان: 3,350 جنيهًا.

سعر طن أسمنت الشركة العربية: 2,000 جنيه.

سعر طن أسمنت العسكري: 3,300 جنيه.

سعر طن أسمنت السويس: 3,370 جنيهًا.

سعر الحديد والاسمنت

سعر شكارة الأسمنت اليوم

شهدت أسعار الأسمنت في الأسواق المحلية اليوم تباينًا ملحوظًا، حيث سجل طن أسمنت الممتاز أعلى سعر عند 117 جنيهًا، يليه أسمنت المسلح بسعر 110 جنيهات، ثم المخصوص بـ 109.5 جنيهات، بينما بلغ سعر أسمنت النصر – العربية للأسمنت 108.5 جنيهات، كما استقر أسمنت البرج، أسمنت تايتان، وأسمنت السويس عند 107 جنيهات لكل طن، في حين سجل أسمنت الإسكندرية "الماكس" 106.5 جنيهات، والعامرية العادة 105.5 جنيهات.

أما الأسعار الأقل، فجاء أسمنت المصريين عند 98 جنيهًا، وأسوان بـ 99 جنيهًا، بينما بلغ أسمنت أسيوط 100 جنيه، والسهم، أسمنت العسكري، وأسمنت الدلتا بين 102 و102.5 جنيهًا، كما تراوحت أسعار أسمنت سيناء، وادي النيل، والمعلم بين 103 و103.5 جنيهات، وبلغ أسمنت المنيا، والبرج، وتايتان نحو 107 جنيهات للطن.

سعر مواد البناء

سعر متر الرمل اليوم

يتراوح سعر متر الرمل الخشن بين 300 إلى 450 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل أساسي في أعمال الخرسانة لقدرته على تحسين قوة ومتانة الخلطات الخرسانية، أما متر الرمل الناعم، فيتراوح سعره بين 280 إلى 400 جنيهًا مصريًا، ويُفضَّل استخدامه في أعمال التجصيص (المحارة) والتشطيبات النهائية نظرًا لنعومته التي تساعد في الحصول على سطح أملس ومتين.

سعر الزلط والرمل

سعر متر الزلط اليوم

يتراوح سعر متر الزلط الفينو (الناعم) بين 500 إلى 650 جنيهًا مصريًا، ويُستخدم في أعمال الخرسانة الناعمة والأساسات نظرًا لنعومته التي تساهم في تحسين جودة الخلطة الخرسانية، أما متر الزلط الكبير، فيتراوح سعره بين 480 إلى 630 جنيهًا مصريًا، ويستخدم بشكل أساسي في الخرسانات العادية وأعمال الردم، حيث يوفر تماسكًا قويًا ودعامة مناسبة للهياكل الإنشائية.

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