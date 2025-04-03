‎سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3-4-2025 مقابل الجنيه المصري

سعر الريال السعودي اليوم.. شهد سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3 أبريل 2025 ارتفاعًا جديدًا مع بداية تعاملات أول أيام عمل البنوك بعد إجازة عيد الفطر المبارك.

حيث سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس ارتفاعًا بقيمة قرشين بعد استئناف البنوك عملها عقب الإجازة، ليصل سعر الريال السعودي في البنك المركزي إلى 13.46 جنيهًا للشراء، و13.50 جنيهًا للبيع، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3 إبريل 2025 مقابل الجنيه المصري.

سعر الريال السعودي اليوم

الريال السعودي بكام مصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس مقابل الجنيه المصري في البنوك المصرفية آخر تحديث له، وفقًا للأسعار المعلنة على المواقع الرسمية للبنوك، كالتالي:

سعر الريال السعودي مقابل الدولار

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس 3 إبريل 2025 نحو 0.27 دولار أمريكي، وفقًا لآخر التحديثات في أسواق الصرف العالمية.

سعر الدولار مقابل الريال السعودي

سجل سعر الدولار الأمريكي اليوم الخميس 3 إبريل 2025 نحو 3.75 ريال سعودي، وفقًا لآخر تحديثات أسواق الصرف.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري

وصل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري في بنك الإسكندرية إلى 13.44 جنيهًا للشراء، مقابل 13.49 جنيهًا للبيع. وفي بنك مصر، تم تداول سعر الريال السعودي عند 13.42 جنيهًا للشراء، مقابل 13.49 جنيهًا للبيع، أما في البنك التجاري الدولي، فقد سجل سعر الريال السعودي 13.44 جنيهًا للشراء، مقابل 13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك القاهرة ارتفاعًا جديدًا مع بداية التعاملات، حيث بلغ سعر الشراء 13.43 جنيهًا، وسعر البيع 13.50 جنيهًا، بينما سجل سعر الريال السعودي اليوم في بنك قناة السويس ارتفاعًا جديدًا مع بداية التعاملات، حيث بلغ سعر الشراء 13.42 جنيهًا، وسعر البيع 13.51 جنيهًا.

سعر الريال السعودي اليوم

سعر الريال السعودي اليوم في البنك الأهلي

سجل سعر الريال السعودي اليوم الخميس في البنك الأهلي المصري، أكبر البنوك الحكومية في السوق المحلي، نحو 13.42 جنيهًا لعملية الشراء، مقابل 13.49 جنيهًا للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

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