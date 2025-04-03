تعرف على سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر وأسعار السبائك 3-4-2025

شهد سعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم الخميس 3 أبريل 2025 مع انتهاء عيد الفطر المبارك تراجعًا ملحوظًا، في حين تباينت اسعار سبائك الذهب خلال التعاملات الأخيرة حيث تعد سبيكة 5 جرام، الخيار الأكثر رواجًا بين المستثمرين.

ويستعرض موقع “الموجز” التفاصيل بشأن سعر الجنيه الذهب والسبائك اليوم الخميس 3 أبريل 2025 حيث يفضل العديد شراء السبائك نظرًا لقلة تكاليف تصنيعها مقارنة بالمشغولات الذهبية.

سعر الجنية الذهب

سعر الجنيه الذهب اليوم

تراوح سعر الجنيه الذهب بين 36,032 و35,472 جنيهًا، حيث يختلف سعر الذهب بحسب عياراته وجراماته.

سعر الذهب اليوم

وبعد رصد سعر الجنيه الذهب الأكثر رواجا وبحثا اليوم، نستعرض لكم أسعار الذهب اليوم في مصر، حيث جاءت الأسعار كالتالي:

عيار 24 يتراوح بين 5,086 و5,040 جنيهًا.

عيار 22 يتراوح بين 4,662 و4,620 جنيهًا.

عيار 21 يتراوح بين 4,450 و4,410 جنيهًا.

عيار 18 يتراوح بين 3,814 و3,780 جنيهًا.

عيار 14 يتراوح بين 2,967 و2,940 جنيهًا.

سعر الجنية الذهب

سعر الجنيه الذهب يتراوح بين 36,032 و35,472 جنيهًا.

سعر الأونصة يتراوح بين 160,094 و157,615 جنيهًا.

أسعار سبائك الذهب اليوم

سبيكة 1 جرام 5,084.57 جنيه

سبيكة 2.5 جرام 12,524.42 جنيه

سبيكة 5 جرام 24,882.85 جنيه

سبيكة 10 جرام 49,755.70 جنيه

سبيكة 20 جرام 99,471.40 جنيه

أونصة الذهب 31.1 جرام 154,616.53 جنيه

سبيكة 50 جرام 248,478.50 جنيه

تكلفة مصنعية الذهب

تختلف مصنعية الجنيه الذهب حسب نوعه، حيث تتراوح تكلفة المصنعية للجنيه الذهب المغلف بين 300 و400 جنيه، بينما تتراوح مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف بين 100 و200 جنيه.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

يبحث العديد من الأشخاص عن سعر الذهب اليوم عيار 21 هو كالتالي:

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم في مصر 4420 جنيهًا.

سجل سعر 5 جرامات من الذهب عيار 21 حوالي 22,100 جنيه.

بلغ سعر 10 جرامات من نفس العيار 44,200 جنيه.

أما سعر 15 جرامًا من الذهب عيار 21، فقد وصل إلى 66,300 جنيه.

هل تستمر أسعار الذهب في الارتفاع؟

تشير التوقعات إلى أن سعر الذهب قد يصل إلى 3,500 دولار خلال عام 2026، ومن المتوقع أن يرتفع إلى 4,000 دولار بحلول عام 2027، مما يدفع البعض للبحث عن التوقيت الأمثل لبيع الذهب.

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