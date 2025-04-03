سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه اليوم الخميس 3 أبريل 2025

سعر الدولار اليوم.. كشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدولار اليوم الخميس 3 أبريل 2025، والذي شهد حالة من الاستقرار في بداية التعاملات في أول يوم عمل للبنوك بعد انتهاء إجازة عيد الفطر، وبعد ارتفاعه خلال تعاملات الأسبوع الماضي

ويستعرض “الموجز” خلل التقرير التالي سعر الدولار اليوم الخميس 3-4-2025، وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدولار اليوم الخميس 3-4-2025

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري

استقر سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري عند 50.51 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار في البنك الأهلي

سجل سعر الدولاراليوم مقابل الجنيه المصري نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر

استقر سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري عند 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قناة السويس

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 50.52 جنيه للشراء، و50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك المصرف المتحد

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه مستوى 50.51 جنيه للشراء، 50.61 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي

سجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه نحو 50.52 جنيه للشراء، 50.62 جنيه للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

سجّل سعر الدولار اليوم اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 50.55 جنيهًا للشراء و50.65 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي الكويتي 50.55 جنيهًا للشراء و50.58 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 50.53 جنيهًا للشراء و50.63 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك العقاري المصري العربي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي

استقر سعر الدولار اليوم في بنك فيصل الإسلامي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول

بلغ سعر الدولار اليوم في كريدي أجريكول 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر الدولار اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

سجّل سعر الدولار اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد

بلغ سعر الدولار اليوم في المصرف المتحد 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي

سجّل سعر الدولار اليوم في البنك المصري الخليجي 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان

استقر سعر الدولار اليوم في بنك التعمير والإسكان عند 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار

سعر الدولار اليوم في بنك البركة

سجّل سعر الدولار اليوم في بنك البركة 50.52 جنيهًا للشراء و50.62 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدولار اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 50.50 جنيهًا للشراء و50.60 جنيهًا للبيع.

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