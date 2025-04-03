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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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بيزنس وبورصة

سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-4-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

سعر الدينار الكويتي
سعر الدينار الكويتي

حالة من الاستقرار سيطرت على سعر الدينار الكويتي اليوم الخميس 3-4-2025، داخل الأسواق المصرفية الرسمية والغير رسمية، تزامنا مع انتهاء إجازة عيد الفطر المُبارك.

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري 

ويعتبر سعر الدينا الكويتي من أكثر العملات التي تحظى باهتمام كبير، حيث تتصدر مؤشرات البحث يوميا، ولذا يحرص الموجز، على متابعة سعر العملة الكويتية لمعرفة التغيرات التي تظهر عليها، وقد سجلت أسعار الدينار الكويتي اليوم الخميس الارقام التالية: 

سعر الدينار الكويتي 

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء اليوم

تراجع سعر الدينار الكويتي في السوق حتي سجل 163.94 جنيه مصري في الشراء.

تراجع سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء حتي سجل 162.62 جنيه مصري في البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 164.53 جنيه مصري في الشراء.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 163.93 جنيه مصري في البيع.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 164.35 جنيه مصري في الشراء.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 163.05 جنيه مصري في البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك القاهرة اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 164.53 جنيه مصري في الشراء.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 163.23 جنيه مصري في البيع.

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سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 164.50 جنيه مصري في الشراء.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 157.59 جنيه مصري في البيع.

سعر الدينار الكويتي في المصرف المتحد اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 164.53 جنيه مصري في الشراء.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 153.09 جنيه مصري في البيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك سايب اليوم

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 164.64 جنيه مصري في الشراء.

ارتفع سعر الدينار الكويتي اليوم حتي سجل 164.06 جنيه مصري في البيع.

 

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