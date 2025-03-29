سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر السبت 29 مارس 2025

شهد سعر صرف الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم السبت 29 مارس، انخفاضًا طفيفًا وفقًا لأحدث تحديثات مصرف أبوظبي الإسلامي. ويأتي ذلك وسط تحركات ملحوظة في أسعار العملات الأجنبية بالسوق المصرفية، حيث سجل الدينار الكويتي تراجعًا بمقدار 0.28 جنيه مقارنةً بسعره في تعاملات الأمس، تستعرض جريدة “الموجز”

تفاصيل سعر الدينار الكويتي في مصرف أبوظبي الإسلامي

سعر الشراء: 164.531 جنيه مصري

سعر البيع: 160.667 جنيه مصري

معدل التغيير: -0.28 جنيه مقارنة بسعر الأمس الذي بلغ 164.809 جنيه مصري

هذا التراجع يعكس تأثر السوق المصرية بحركة الطلب والعرض على العملات الأجنبية، خاصة مع تزايد الاحتياجات الدولارية لاستيراد السلع والخدمات.

أفضل أسعار الدينار الكويتي في البنوك المصرية

وفقًا لآخر التحديثات، جاءت أفضل أسعار الشراء والبيع في البنوك المصرية على النحو التالي:

أفضل سعر شراء: بنك أجريكول - 164.42 جنيه مصري

أفضل سعر بيع: بنك HSBC - 164.2 جنيه مصري

ويُظهر هذا التفاوت بين أسعار الشراء والبيع مدى حرص البنوك على جذب العملاء من خلال تقديم أسعار تنافسية وفقًا لمعطيات السوق.

أسعار الدينار الكويتي في بعض البنوك الأخرى

البنك المركزي المصري: شراء 164.578 | بيع 164.083

البنك الأهلي المصري: شراء 164.578 | بيع 163.352

بنك مصر: شراء 164.578 | بيع 163.56

بنك القاهرة: شراء 164.578 | بيع 163.457

بنك الإسكندرية: شراء 164.578 | بيع 157.841

أسباب تذبذب سعر الدينار الكويتي

يشير خبراء اقتصاديون إلى أن انخفاض سعر الدينار الكويتي الطفيف اليوم يعود إلى عدة عوامل منها:

زيادة المعروض من العملة الكويتية في السوق المحلية نتيجة تحويلات العاملين بالخارج.

تراجع طفيف في الطلب على الدينار الكويتي في ظل انخفاض المعاملات التجارية المرتبطة بالكويت.

تأثيرات الأسواق العالمية على أسعار النفط، الذي يرتبط ارتباطًا وثيقًا بأداء الاقتصاد الكويتي.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن يشهد سعر الدينار الكويتي استقرارًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، مع احتمالات طفيفة لارتفاعه في حال زيادة الطلب التجاري والسياحي على العملة الكويتية مع اقتراب موسم العمرة وشهر رمضان المبارك، حيث تزداد التحويلات المالية بين مصر ودول الخليج.

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