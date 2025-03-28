سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28-3-2025.. وصل كام؟

سعر الدينار الكويتي اليوم.. كشفت البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 مارس 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار الملحوظ تزامنًا مع العطلة الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الجمعة 28 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB إلى 163.89 جنيهًا للشراء و164.27 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 163.81 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 163.74 جنيهًا للشراء و164.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر عند 163.22 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 163.20 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 163.04 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول 162.97 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 162.91 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB عند 161.66 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي 160.47 جنيهًا للشراء و164.27 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 159.92 جنيهًا للشراء و164.05 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان إلى 158.84 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 157.62 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 157.59 جنيهًا للشراء و167.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB عند 157.14 جنيهًا للشراء و164.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي إلى 156.76 جنيهًا للشراء و171.87 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي 156.61 جنيهًا للشراء و164.34 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 154.70 جنيهًا للشراء و164.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد عند 153.09 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

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