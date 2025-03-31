سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 31-3-2025.. بعد تراجعه

سعر الدينار الكويتي اليوم.. أعلنت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 31 مارس 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار بعد آخر تراجع له تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك.

سعر الدينار الكويتي اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 31 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك SAIB عند 163.89 جنيهًا للشراء و164.27 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف العربي الدولي AIB 163.81 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري 163.74 جنيهًا للشراء و164.25 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصر عند 163.22 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة 163.20 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري 163.04 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في كريدي أجريكول عند 162.97 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك فيصل الإسلامي 162.91 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك CIB 161.66 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي عند 160.47 جنيهًا للشراء و164.27 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي الكويتي 159.92 جنيهًا للشراء و164.05 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك التعمير والإسكان 158.84 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية عند 157.62 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الاستثمار العربي AIB 157.59 جنيهًا للشراء و167.77 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك قطر الوطني الأهلي QNB 157.14 جنيهًا للشراء و164.20 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك العربي الأفريقي الدولي عند 156.76 جنيهًا للشراء و171.87 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي 156.61 جنيهًا للشراء و164.34 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK

سجّل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني NBK 154.70 جنيهًا للشراء و164.59 جنيهًا للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

استقر سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد عند 153.09 جنيهًا للشراء و164.17 جنيهًا للبيع.

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