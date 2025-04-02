سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 2-4-2025.. الجرام بكام؟

سعر الذهب والسبائك اليوم.. يبحث الكثير من الناس عن سعر الذهب والسبائك، اليوم في ثالث أيام عيد الفطر المبارك، والتي شهدت حالة من التراجع، ليسجل جرام الذهب عيار 21، الأكثر تداولًا، نحو 4,430 جنيهًا للبيع و4,415 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب والسبائك اليوم

يستعرض “الموجز” سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 2 أبريل 2025، وفقًا لمنصة “آي صاغة”.

سعر الذهب عيار 24 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5,062.75 جنيهًا للبيع و5,045.75 جنيهًا للشراء، متراجعًا 5.75 جنيهات.

سعر الذهب عيار 22 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 22 نحو 4,641 جنيهًا للبيع و4,625.25 جنيهًا للشراء، منخفضًا 5.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 21 إلى 4,430 جنيهًا للبيع و4,415 جنيهًا للشراء، مسجلًا انخفاضًا قدره 5 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 18 اليوم

هبط سعر الذهب عيار 18 إلى 3,797.25 جنيهًا للبيع و3,784.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا 4.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 14 اليوم

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 2,953.25 جنيهًا للبيع و2,943.25 جنيهًا للشراء، مسجلًا تراجعًا قدره 3.25 جنيهات.

سعر الذهب عيار 12 اليوم

تراجع سعر الذهب عيار 12 إلى 2,531.5 جنيهًا للبيع و2,522.75 جنيهًا للشراء، منخفضًا 2.75 جنيهات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب عيار 9 اليوم

سجّل سعر الذهب عيار 9 نحو 1,898.5 جنيهًا للبيع و1,892.25 جنيهًا للشراء، متراجعًا 2.25 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب اليوم

هبط سعر الجنيه الذهب إلى 35,440 جنيهًا للبيع و35,320 جنيهًا للشراء، منخفضًا 40 جنيهًا.

سعر أوقية الذهب اليوم عالميًا

ارتفع سعر أوقية الذهب عالميًا إلى 3,117.11 دولارًا للبيع و3,116.82 دولارًا للشراء، محققًا زيادة طفيفة قدرها 0.75 دولارًا.

أسعار السبائك الذهبية اليوم

بلغ سعر سبيكة الذهب 1 جرام نحو 5,135 جنيهًا.

سجّل سعر سبيكة الذهب 2.5 جرام نحو 12,735 جنيهًا.

انخفض سعر سبيكة الذهب 5 جرامات إلى 25,310 جنيهًا.

تراجع سعر سبيكة الذهب 10 جرامات إلى 50,610 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب نصف أونصة نحو 78,680 جنيهًا.

انخفض سعر سبيكة الذهب 20 جرامًا إلى 101,180 جنيهًا.

سجّل سعر سبيكة الذهب أونصة نحو 157,275 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 50 جرامًا نحو 252,750 جنيهًا.

تراجع سعر سبيكة الذهب 100 جرام إلى 505,400 جنيهًا.

هبط سعر سبيكة الذهب 250 جرامًا إلى 1,259,125 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الذهب 500 جرام نحو 2,517,500 جنيهًا.

استقر سعر سبيكة الذهب 1000 جرام عند 5,033,000 جنيهًا.

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