أسعار الفضة اليوم الاثنين 31-3-2025.. في أول أيام العيد

أسعار الفضة اليوم.. يبحث الكثير من الناس عن أسعار الفضة اليوم الاثنين 31 مارس 2025, والتي شهدت حالة من التراجع الطفيف تزامنًا مع أول أيام عيد الفطر المبارك, ليسجل الجرام عيار 925 الأكثر تداولًا نحو 56.67 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم في مصر

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة في مصر اليوم والتي شهدت تفاوتًا طفيفًا بين العيارات المختلفة، وجاءت كما يلي:

بلغ سعر أونصة الفضة 1,907.492 جنيهًا (34.136 دولارًا).

سجل سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 61.20 جنيهًا (1.10 دولار).

استقر سعر الفضة البريطانية عيار 958 عند 58.69 جنيهًا (1.05 دولار).

حقق سعر الفضة الاسترليني عيار 925 مستوى 56.67 جنيهًا (1.01 دولار).

بلغ سعر فضة العملات عيار 900 نحو 55.14 جنيهًا (0.99 دولار).

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 49.01 جنيهًا (0.88 دولار).

وصل سعر الفضة عيار 880 إلى 53.91 جنيهًا (0.96 دولار).

أسعار الفضة اليوم في مصر

أسعار سبائك الفضة الجديدة اليوم

شهدت سبائك الفضة المخصصة للاستثمار تباينًا في الأسعار وفقًا للأوزان المختلفة، وسجلت:

بلغ سعر جرام الفضة للسبائك 81.57 جنيهًا (1.46 دولار).

وصل سعر أونصة الفضة إلى 2,517.889 جنيهًا (45.059 دولارًا).

استقر سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا عند 4,032.28 جنيهًا (72.16 دولارًا).

بلغ سعر سبيكة الفضة 100 جرام نحو 8,033.89 جنيهًا (143.77 دولارًا).

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام مستوى 15,331.86 جنيهًا (274.37 دولارًا).

بلغ سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا نحو 18,858.19 جنيهًا (337.48 دولارًا).

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام نحو 37,348.41 جنيهًا (668.37 دولارًا).

بلغ سعر سبيكة الفضة 1 كيلو نحو 73,592.92 جنيهًا (1,316.98 دولارًا).

أسعار الفضة اليوم في مصر

أسعار سبائك الفضة المستعملة

أما بالنسبة لأسعار سبائك الفضة عند إعادة بيعها، جاءت كالتالي:

بلغ سعر جرام الفضة 60.99 جنيهًا (1.09 دولار).

سجل سعر أونصة الفضة نحو 1,897.063 جنيهًا (33.949 دولارًا).

بلغ سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 3,049.61 جنيهًا (54.57 دولارًا).

وصل سعر سبيكة الفضة 100 جرام إلى 6,099.22 جنيهًا (109.15 دولارًا).

سجل سعر سبيكة الفضة 200 جرام نحو 12,198.43 جنيهًا (218.30 دولارًا).

بلغ سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا نحو 15,248.04 جنيهًا (272.87 دولارًا).

استقر سعر سبيكة الفضة 500 جرام عند 30,496.08 جنيهًا (545.74 دولارًا).

بلغ سعر سبيكة الفضة 1 كيلو نحو 60,992.15 جنيهًا (1,091.48 دولارًا).

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