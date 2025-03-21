أسعار الفضة والسبائك اليوم الجمعة 21-3-2025.. تراجع عالمي

أسعار الفضة والسبائك اليوم.. شهدت أسعار الفضة والسبائك حالة من الاستقرار داخل الأسواق المحلية في مستهل تعاملات اليوم الجمعة 21 مارس 2025, على الرغم من التراجع الطفيف في سعر الأونصة عالمًا.

أسعار الفضة والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة والسبائك اليوم الجمعة 21 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “جولد براييس”.

سعر أونصة الفضة عالميًا

سجّل سعر أونصة الفضة عالميًا 32.98 دولارًا، بعد أن تراجع بقيمة 0.58 دولار مقارنةً بالتداولات السابقة.

أسعار الفضة في مصر اليوم

استقر سعر أونصة الفضة عند 1,843.67 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 59.16 جنيهًا.

سجّل سعر الفضة البريطانية عيار 958 حوالي 56.73 جنيهًا.

وصل سعر الفضة الاسترليني عيار 925 إلى 54.78 جنيهًا .

بلغ سعر فضة العملات عيار 900 حوالي 53.29 جنيهًا.

تراجع سعر فضة المجوهرات عيار 800 إلى 47.37 جنيهًا.

سجّل سعر الفضة عيار 880 نحو 52.11 جنيهً.

أسعار الفضة والسبائك اليوم

أسعار سبائك الفضة الجديدة اليوم

وصل سعر جرام الفضة في السبائك الجديدة إلى 78.84 جنيهًا.

بلغ سعر أونصة الفضة 2,433.65 جنيهًا.

سجّل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا حوالي 3,897.38 جنيهًا.

استقر سعر سبيكة الفضة 100 جرام عند 7,765.12 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 200 جرام نحو 14,818.93 جنيهًا.

سجّل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا حوالي 18,227.29 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الفضة 500 جرام إلى 36,098.93 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 1 كيلو نحو 71,130.89 جنيهًا.

أسعار سبائك الفضة المستعملة

أسعار الفضة والسبائك اليوم

تراجع سعر جرام الفضة عند إعادة البيع إلى 58.94 جنيهًا.

استقر سعر أونصة الفضة عند 1,833.25 جنيهًا .

سجّل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا حوالي 2,947.02 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 100 جرام نحو 5,894.03 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الفضة 200 جرام إلى 11,788.07 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا حوالي 14,735.08 جنيهًا.

سجّل سعر سبيكة الفضة 500 جرام نحو 29,470.17 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 1 كيلو حوالي 58,940.34 جنيهًا.

اقرأ أيضًا: أسعار الذهب اليوم الثلاثاء خلال التعاملات المسائية.. رقم تاريخي لعيار 21

عاجل| ارتفاع سعر الذهب اليوم الثلاثاء 18-3-2025 في الصاغة