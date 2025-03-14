أسعار الفضة والسبائك اليوم الجمعة 14-3-2025 في الصاغة

أسعار الفضة والسبائك اليوم.. شهدت أسعار الفضة والسبائك حالة من الاستقرار الملحوظ اليوم اليوم الجمعة 14 مارس 2025, ليسجل سعر جرام الفضة الإسترلينية عيار 925 نحو 56.48 جنيهًا.

سعر أونصة الفضة اليوم

سجل سعر أونصة الفضة في الأسواق المصرية نحو 1,901.01 جنيهًا، ما يعادل 33.95 دولارًا, وتعتمد الأسعار على عدة عوامل، منها سعر الفضة عالميًا وحركة العرض والطلب.

أسعار الفضة اليوم في مصر

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة اليوم الجمعة 14 مارس 2025, كالتالي:

أسعار الفضة والسبائك اليوم

سجل سعر جرام الفضة النقية (عيار 999) 61.00 جنيهًا.

بلغ سعر جرام الفضة البريطانية (عيار 958) 58.49 جنيهًا.

وصل سعر جرام الفضة الإسترلينية (عيار 925) 56.48 جنيهًا.

حقق سعر جرام فضة العملات (عيار 900) 54.95 جنيهًا.

استقر سعر جرام الفضة عيار 880 عند 53.73 جنيهًا.

سجل سعر جرام الفضة عيار 800 (فضة المجوهرات) 48.85 جنيهًا.

أسعار سبائك الفضة الجديدة

أسعار الفضة والسبائك اليوم

سجل سعر جرام الفضة 81.29 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الفضة 50 جرام 4,018.58 جنيهًا.

حقق سعر سبيكة الفضة 100 جرام 8,006.61 جنيهًا.

لامس سعر سبيكة الفضة 200 جرام 15,279.79 جنيهًا.

استقر سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 18,794.14 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 37,221.57 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 73,342.99 جنيهًا.

أسعار سبائك الفضة المستعملة

سجل سعر جرام الفضة 60.78 جنيهًا.

بلغ سعر أونصة الفضة 1,890.56 جنيهًا.

وصل سعر سبيكة الفضة 50 جرام 3,039.16 جنيهًا.

حقق سعر سبيكة الفضة 100 جرام 6,078.33 جنيهًا.

لامس سعر سبيكة الفضة 200 جرام 12,156.66 جنيهًا.

استقر سعر سبيكة الفضة 250 جرام عند 15,195.82 جنيهًا.

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام 30,391.64 جنيهًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 60,783.28 جنيهًا.

اقرأ أيضًا:

سعر الذهب والسبائك اليوم الأربعاء 12-3-2025..

فرصة متتعوضش.. أسعار سبائك الذهب اليوم بختام التعاملات