سعر الفضة اليوم الجمعة 7-3-2025.. السبائك المستعملة بكام؟

سعر الفضة اليوم.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن سعر الفضة اليوم الجمعة 7 مارس 2025, والتي البديل الأول للذهب وملاذًا آمنًا للمستثمرين.

سعر الفضة اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الفضة اليوم الجمعة 7 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “جولد برايس”.

سعر أونصة الفضة عالميًا

بلغ سعر أونصة الفضة 32.626 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.02 دولار مقارنة بالسعر السابق.

سعر الفضة اليوم

أسعار الفضة اليوم في مصر

سجلت أونصة الفضة 1,827.38 جنيهًا ما يعادل 32.626 دولارًا.

بلغ سعر الفضة النقية عيار 999 58.63 جنيهًا ما يعادل 1.05 دولار.

وصل سعر الفضة البريطانية عيار 958 إلى 56.23 جنيهًا ما يعادل 1.00 دولار.

حقق سعر الفضة الاسترليني عيار 925 54.29 جنيهًا ما يعادل 0.97 دولار.

استقر سعر فضة العملات عيار 900 عند 52.82 جنيهًا ما يعادل 0.94 دولار.

بلغ سعر فضة المجوهرات عيار 800 46.95 جنيهًا ما يعادل 0.84 دولار.

سجل سعر الفضة عيار 880 51.65 جنيهًا ما يعادل 0.92 دولار.

سعر الفضة اليوم

أسعار سبائك الفضة الجديدة

ارتفع سعر جرام الفضة إلى 78.14 جنيهًا ما يعادل 1.40 دولار.

بلغ سعر أونصة الفضة 2,412.15 جنيهًا ما يعادل 43.07 دولارًا.

وصل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إلى 3,862.93 جنيهًا ما يعادل 68.97 دولارًا.

حقق سعر سبيكة الفضة 100 جرام 7,696.49 جنيهًا ما يعادل 137.41 دولارًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 200 جرام 14,687.96 جنيهًا ما يعادل 262.24 دولارًا.

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام 18,066.19 جنيهًا ما يعادل 322.55 دولارًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 500 جرام 35,779.88 جنيهًا ما يعادل 638.81 دولارًا.

استقر سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 70,502.22 جنيهًا ما يعادل 1,258.74 دولارًا.

أسعار سبائك الفضة المستعملة

تراجع سعر جرام الفضة إلى 58.42 جنيهًا ما يعادل 1.04 دولار.

انخفض سعر أونصة الفضة إلى 1,816.93 جنيهًا ما يعادل 32.439 دولارًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 2,920.79 جنيهًا ما يعادل 52.15 دولارًا.

حقق سعر سبيكة الفضة 100 جرام 5,841.58 جنيهًا ما يعادل 104.30 دولارًا.

استقر سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 11,683.16 جنيهًا ما يعادل 208.59 دولارًا.

بلغ سعر سبيكة الفضة 250 جرام 14,603.95 جنيهًا ما يعادل 260.74 دولارًا.

تراجع سعر سبيكة الفضة 500 جرام إلى 29,207.89 جنيهًا ما يعادل 521.48 دولارًا.

سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 58,415.79 جنيهًا ما يعادل 1,042.95 دولارًا.

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