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رئيس التحرير
ياسر بركات
رئيس التحرير
ياسر بركات
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الأخبار

سعر الفضة اليوم الجمعة 7-3-2025.. السبائك المستعملة بكام؟

سعر الفضة اليوم
سعر الفضة اليوم

سعر الفضة اليوم.. يتساءل الكثير من الناس عبر محركات البحث عن سعر الفضة اليوم الجمعة 7 مارس 2025, والتي البديل الأول للذهب وملاذًا آمنًا للمستثمرين.

سعر الفضة اليوم

تنشر جريدة “الموجز” سعر الفضة اليوم الجمعة 7 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “جولد برايس”.

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سعر أونصة الفضة عالميًا

بلغ سعر أونصة الفضة 32.626 دولارًا، مسجلًا انخفاضًا قدره 0.02 دولار مقارنة بالسعر السابق.

سعر الفضة اليوم

أسعار الفضة اليوم في مصر

  • سجلت أونصة الفضة 1,827.38 جنيهًا ما يعادل 32.626 دولارًا.
  • بلغ سعر الفضة النقية عيار 999 58.63 جنيهًا ما يعادل 1.05 دولار.
  • وصل سعر الفضة البريطانية عيار 958 إلى 56.23 جنيهًا ما يعادل 1.00 دولار.
  • حقق سعر الفضة الاسترليني عيار 925 54.29 جنيهًا ما يعادل 0.97 دولار.
  • استقر سعر فضة العملات عيار 900 عند 52.82 جنيهًا ما يعادل 0.94 دولار.
  • بلغ سعر فضة المجوهرات عيار 800 46.95 جنيهًا ما يعادل 0.84 دولار.
  • سجل سعر الفضة عيار 880 51.65 جنيهًا ما يعادل 0.92 دولار.
سعر الفضة اليوم

أسعار سبائك الفضة الجديدة

  • ارتفع سعر جرام الفضة إلى 78.14 جنيهًا ما يعادل 1.40 دولار.
  • بلغ سعر أونصة الفضة 2,412.15 جنيهًا ما يعادل 43.07 دولارًا.
  • وصل سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا إلى 3,862.93 جنيهًا ما يعادل 68.97 دولارًا.
  • حقق سعر سبيكة الفضة 100 جرام 7,696.49 جنيهًا ما يعادل 137.41 دولارًا.
  • بلغ سعر سبيكة الفضة 200 جرام 14,687.96 جنيهًا ما يعادل 262.24 دولارًا.
  • سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرام 18,066.19 جنيهًا ما يعادل 322.55 دولارًا.
  • بلغ سعر سبيكة الفضة 500 جرام 35,779.88 جنيهًا ما يعادل 638.81 دولارًا.
  • استقر سعر سبيكة الفضة 1 كيلو عند 70,502.22 جنيهًا ما يعادل 1,258.74 دولارًا.

أسعار سبائك الفضة المستعملة

  • تراجع سعر جرام الفضة إلى 58.42 جنيهًا ما يعادل 1.04 دولار.
  • انخفض سعر أونصة الفضة إلى 1,816.93 جنيهًا ما يعادل 32.439 دولارًا.
  • بلغ سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا 2,920.79 جنيهًا ما يعادل 52.15 دولارًا.
  • حقق سعر سبيكة الفضة 100 جرام 5,841.58 جنيهًا ما يعادل 104.30 دولارًا.
  • استقر سعر سبيكة الفضة 200 جرام عند 11,683.16 جنيهًا ما يعادل 208.59 دولارًا.
  • بلغ سعر سبيكة الفضة 250 جرام 14,603.95 جنيهًا ما يعادل 260.74 دولارًا.
  • تراجع سعر سبيكة الفضة 500 جرام إلى 29,207.89 جنيهًا ما يعادل 521.48 دولارًا.
  • سجل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو 58,415.79 جنيهًا ما يعادل 1,042.95 دولارًا.

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