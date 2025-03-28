أسعار الفضة والسبائك اليوم الجمعة 28-3-2025.. الجرام بكام؟

أسعار الفضة والسبائك اليوم.. شهدت أسعار الفضة في مصر اليوم الجمعة 28 مارس 2025 حالة من الاستقرار الملحوظ, وتفاوتت الأسعار حسب العيار، سواء للفضة النقية، أو المجوهرات، أو السبائك.

أسعار الفضة والسبائك اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” أسعار الفضة والسبائك اليوم الجمعة 28 مارس 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد من منصة “جولد برايس”.

أسعار الفضة في مصر اليوم

سجل سعر أونصة الفضة اليوم 1,927.26 جنيهًا (حوالي 34.50 دولارًا).

بلغ سعر جرام الفضة النقية عيار 999 نحو 61.84 جنيهًا (حوالي 1.11 دولار).

وصل سعر الفضة البريطانية عيار 958 إلى 59.30 جنيهًا (1.06 دولار).

حقق سعر الفضة الإسترليني عيار 925 قيمة 57.26 جنيهًا (1.02 دولار).

بلغ سعر فضة العملات عيار 900 حوالي 55.71 جنيهًا (1.00 دولار).

سجل سعر فضة المجوهرات عيار 800 نحو 49.52 جنيهًا (0.89 دولار).

وصل سعر الفضة عيار 880 إلى 54.47 جنيهًا (0.97 دولار).

أسعار الفضة والسبائك اليوم

أسعار سبائك الفضة الجديدة في مصر

بلغ سعر جرام الفضة في السبيكة الجديدة 82.41 جنيهًا (1.48 دولار).

سجل سعر أونصة الفضة 2,543.99 جنيهًا (45.53 دولارًا).

حقق سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا نحو 4,074.07 جنيهًا (72.92 دولارًا).

وصل سعر سبيكة الفضة 100 جرام إلى 8,117.17 جنيهًا (145.29 دولارًا).

بلغ سعر سبيكة الفضة 200 جرام حوالي 15,490.78 جنيهًا (277.26 دولارًا).

حقق سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا نحو 19,053.66 جنيهًا (341.04 دولارًا).

سجل سعر سبيكة الفضة 500 جرام حوالي 37,735.54 جنيهًا (675.42 دولارًا).

وصل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو إلى 74,355.74 جنيهًا (1,330.87 دولارًا).

أسعار الفضة والسبائك اليوم

أسعار سبائك الفضة المستعملة

سجل سعر جرام الفضة المعاد بيعه 61.63 جنيهًا (1.10 دولار).

بلغ سعر أونصة الفضة 1,916.84 جنيهًا (34.31 دولارًا).

حقق سعر سبيكة الفضة 50 جرامًا نحو 3,081.39 جنيهًا (55.15 دولارًا).

وصل سعر سبيكة الفضة 100 جرام إلى 6,162.79 جنيهًا (110.31 دولارًا).

بلغ سعر سبيكة الفضة 200 جرام حوالي 12,325.58 جنيهًا (220.61 دولارًا).

سجل سعر سبيكة الفضة 250 جرامًا نحو 15,406.97 جنيهًا (275.76 دولارًا).

حقق سعر سبيكة الفضة 500 جرام حوالي 30,813.95 جنيهًا (551.53 دولارًا).

وصل سعر سبيكة الفضة 1 كيلو إلى 61,627.90 جنيهًا (1,103.06 دولار).

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