تعرف على سعر ربع الجنيه الذهب اليوم بعد ارتفاعه

سعر ربع الجنيه الذهب اليوم.. شهد الثلاثاء الموافق 1-4-2025، ارتفاعًا ملحوظًا في الأسواق المحلية، متأثرًا بالتغيرات في أسعار الذهب العالمية وحركة العرض والطلب في السوق المصرية.

ويأتي ارتفاع سعر ربع الجنيه الذهب اليوم في ظل تقلبات أسعار المعدن النفيس، التي تتأثر بعوامل اقتصادية متعددة، أبرزها سعر الدولار، والتضخم العالمي، واتجاهات المستثمرين نحو الأصول الآمنة.

سعر ربع الجنيه الذهب اليوم

ويعتبر سعر ربع الجنيه الذهب اليوم من أكثر المشغولات الذهبية تداولًا بين المواطنين، خاصة لأغراض الادخار والاستثمار، نظرًا لسهولة بيعه وشرائه مقارنة بالسبائك الثقيلة.

ويتميز سعر ربع الجنيه الذهب اليوم أيضًا بعدم احتوائه على مصنعية مرتفعة، مما يجعله خيارًا مفضلًا للراغبين في الحفاظ على قيمة مدخراتهم في ظل تذبذب الأسواق المالية.

وفي السوق المحلية، يختلف سعر ربع الجنيه الذهب اليوم من محل لآخر وفقًا لسعر الجرام اليومي، بالإضافة إلى بعض الفروقات في المصنعية التي يحددها التجار.

ومن المتوقع أن تستمر حالة التذبذب في سعر ربع الجنيه الذهب اليوم خلال الفترة المقبلة، مع ترقب المستثمرين لقرارات البنوك المركزية العالمية، التي تؤثر بشكل مباشر على حركة المعدن الأصفر في الأسواق الدولية والمحلية.

الموجز ينقل لكم تفاصيل سعر ربع الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، وباقي أسعار الذهب والتي جاءت على النحو التالي:

سعر ربع الجنيه الذهب اليوم

سعر ربع الجنيه الذهب اليوم

سجل ربع جنيه ذهب عيار 21 Btc نحو 9590 جنيه ويتم رد 16 جنية من قيمة المصنعية والدمغة لكل جرام عند إعادة البيع بشرط عدم فتح الغلاف وفى حالة فتح الغلاف يتم رد 10 جنية من المصنعية فقط بدون الدمغة

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 35360 جنيهًا للبيع ونحو 35200 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5051.5 جنيه للبيع ونحو 5028.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 4630.5 جنيه للبيع ونحو 4609.5 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 4420 جنيهًا للبيع ونحو 4400 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 3788.5 جنيه للبيع ونحو 3771.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2946.75 جنيه للبيع ونحو 2933.25 جنيه للشراء.

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