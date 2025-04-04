اسعار الذهب اليوم الجمعة في جميع الأنحاء بكافة الأعيرة.. تغير ملحوظ

تشهد اسعار الذهب اليوم في جمهورية مصر العربية اليوم الجمعة الموافق 4 إبريل 2025 تحركات ملحوظة في محلات المجوهرات، حيث ارتفع سعر الذهب عيار 21 وذلك مقارنة بالتعاملات الماضية، وذلك متأثرًا بالتغيرات العالمية في سعر الأوقية، والعرض والطلب في السوق المحلي، وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي.

أسعار الذهب اليوم الجمعة كافة الأعيرة

حيث يحرص المستثمرون والأفراد المقبلون على الشراء على متابعة أحدث اسعار الذهب اليوم كافة لحظة بلحظة بهدف اتخاذ قرارات البيع أو الشراء في التوقيت المناسب.

سعر الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في محلات الصاغة

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة في مصر 4390 جنيهًا للبيع و4370 جنيهًا للشراء، حتى يواصل المعدن النفيس مساره التصاعدي، مدفوعًا بالإرتفاع العالمي في أسعار الأوقية التي وصلت إلى 3046.81 دولار للبيع و3046.48 دولار للشراء.

اسعار الذهب اليوم الجمعة في مصر بكافة الأعيرة

- سجل عيار 24: 5017.25 جنيه للبيع – 4994.25 جنيه للشراء.

- سجل عيار 22: 4599 جنيه للبيع – 4578 جنيه للشراء.

- سجل عيار 18: 3762.75 جنيه للبيع – 3745.75 جنيه للشراء.

- سجل عيار 14: 2926.75 جنيه للبيع – 2913.25 جنيه للشراء.

- سجل عيار 12: 2508.5 جنيه للبيع – 2497.25 جنيه للشراء.

- سجل عيار 9: 1881.5 جنيه للبيع – 1872.75 جنيه للشراء.

أسعار الجنيه الذهب والسبائك في الأسواق اليوم الجمعة

- جنيه ذهب عيار 21: 35120 جنيه للبيع – 34960 جنيه للشراء

- نصف جنيه ذهب عيار 21 من لازوردي: 20290 جنيهًا.

- نصف جنيه ذهب عيار 21 من بي تي سي: 18920 جنيهًا.

- سبيكة ذهب عيار 24 من بي تي سي: 27205 جنيهات – 5565 جنيهًا.

أسعار الفضة اليوم

- سبيكة فضة عيار 999: 380 – 390 جنيهًا.

- جنيه فضة عيار 925: 645 جنيهًا.

أسعار الذهب بالدولار وسعر الجنيه الذهب اليوم

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