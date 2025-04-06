سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-4-2025 داخل البنوك والسوق السوداء
تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تغييرات مستمرة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويُعد سعر الدينار الكويتى من أبرز العملات التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين نظرًا لقيمته المرتفعة واستعماله في التحويلات المالية من وإلى الكويت.
ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، كما وردت في عدد من البنوك العاملة داخل مصر، بالإضافة إلى سعره في السوق السوداء.
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.578جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.083جنيهاً .
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري
كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.578جنيهاً للشراء، 163.352 جنيهاً للبيع.
وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.73جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.59 جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.73جنيهاً للشراء، 163.34جنيهاً للبيع.
سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.531جنيهاً للشراء، 160.667جنيهاً للبيع.
وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.608جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.685جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.578 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.888جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.563 جنيهاً للشراء، والبيع 157.397جنيهاً
ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.424 جنيهاً للشراء، والبيع 163.283جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.531 جنيهاً للشراء، والبيع 156.891 جنيهاً
سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.54جنيهاً للشراء، والبيع 153.15جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.01جنيهاً للشراء، والبيع 155.01جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.578 جنيهاً، والبيع 164.131جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية
سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.67جنيهاً، بيع 164.18جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.80جنيهاً، والبيع 157.62 جنيهاً.
سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.789 جنيهاً، والبيع 160.478جنيهاً
وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.64جنيهاً، والبيع 164.2 جنيهاً.
ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.2جنيهاً
سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء
ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.73 جنيهاً والبيع 163.34جنيهاً
1 دينار كويتى 164.74 جنيه مصري
5 دينار كويتى 823.68 جنيه مصري
10 دينار كويتى 1,647.36 جنيه مصري
25 دينار كويتى 4,118.4 جنيه مصري
50 دينار كويتى 8,236.8 جنيه مصري
100 دينار كويتى 16,473.6 جنيه مصري
150 دينار كويتى 24,710.4 جنيه مصري
200 دينار كويتى 32,947.2 جنيه مصري
250 دينار كويتى 41,184 جنيه مصري
300 دينار كويتى 49,420.8 جنيه مصري
500 دينار كويتى 82,368 جنيه مصري
700 دينار كويتى 115,315.2 جنيه مصري
1000 دينار كويتى 164,736 جنيه مصري
اقرأ أيضاً:
سعر الدينار الكويتي اليوم الاثنين 31-3-2025.. بعد تراجعه
سعر الدينار الكويتي اليوم في مصر السبت 29 مارس 2025
- سعر الدينار
- سعر الدينار الكويتى اليوم
- سعر الدينار الكويتي في البنك الاهلي المصري
- سعر الدينار الكويتى في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي
- سعر الدينار الكويتى اليوم في بنك الإسكندرية
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول
- سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي
- سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني
- سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي
- سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية
- سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد
- سعر الدينار الكويتى فى السوق السوداء
- سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي
- سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي
- سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة
- سعر الدينار الكويتى في البنك التنمية الصناعية
- سعر الدينار الكويتي في بنك مصر
- سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري
- موقع الموجز
- جريدة الموجز
- الموجز