سعر الدينار الكويتي اليوم الأحد 6-4-2025 داخل البنوك والسوق السوداء

تشهد أسعار العملات الأجنبية والعربية في مصر تغييرات مستمرة، خاصة في ظل التقلبات الاقتصادية المحلية والعالمية، ويُعد سعر الدينار الكويتى من أبرز العملات التي تحظى بمتابعة دقيقة من قبل المواطنين والمستثمرين نظرًا لقيمته المرتفعة واستعماله في التحويلات المالية من وإلى الكويت.

ويرصد موقع الموجز في السطور التالية أسعار الدينار الكويتي مقابل الجنيه المصري اليوم، كما وردت في عدد من البنوك العاملة داخل مصر، بالإضافة إلى سعره في السوق السوداء.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري

بلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المركزي المصري نحو 164.578جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 164.083جنيهاً .

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي المصري

كما وصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي المصري إلى 164.578جنيهاً للشراء، 163.352 جنيهاً للبيع.

وجاء سعر الدينار الكويتي في بنك مصر كالتالي 164.73جنيهاً للشراء، بينما سجل سعر البيع 163.59 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة إلى 164.73جنيهاً للشراء، 163.34جنيهاً للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك مصرف أبوظبي الإسلامي نحو 164.531جنيهاً للشراء، 160.667جنيهاً للبيع.

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الإسكندرية 164.608جنيهاً للشراء، أما سعر البيع فوصل إلى 157.685جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك التجاري الدولي (CIB) نحو 164.578 جنيهاً للشراء، أما البيع 161.888جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك الأهلي القطري (QNB) إلى 164.563 جنيهاً للشراء، والبيع 157.397جنيهاً

ووصل سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك كريدي أجريكول إلى 164.424 جنيهاً للشراء، والبيع 163.283جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في البنك المصري الخليجي نحو 164.531 جنيهاً للشراء، والبيع 156.891 جنيهاً

سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد

وسجل سعر الدينار الكويتي اليوم في المصرف المتحد نحو 164.54جنيهاً للشراء، والبيع 153.15جنيهاً

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي في بنك الكويت الوطني

وجاء سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك الكويت الوطني (NBK) 165.01جنيهاً للشراء، والبيع 155.01جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي

سعر الدينار الكويتي في المصرف العربي الدولي الشراء 164.578 جنيهاً، والبيع 164.131جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية

سعر الدينار الكويتي في بنك الشركة المصرفية (سايب): شراء 164.67جنيهاً، بيع 164.18جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في البنك الاستثمار العربي الشراء 167.80جنيهاً، والبيع 157.62 جنيهاً.

سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي

وبلغ سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي الكويتي الشراء 164.789 جنيهاً، والبيع 160.478جنيهاً

وسجل سعر الدينار الكويتي في البنك الأهلي اليوناني شراء 164.64جنيهاً، والبيع 164.2 جنيهاً.

ووصل سعر الدينار الكويتي في البنك التنمية الصناعية إلى شراء 164.64جنيهاً، بيع 164.2جنيهاً

سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء

ووصل سعر الدينار الكويتي في السوق السوداء للشراء 164.73 جنيهاً والبيع 163.34جنيهاً

1 دينار كويتى 164.74 جنيه مصري

5 دينار كويتى 823.68 جنيه مصري

10 دينار كويتى 1,647.36 جنيه مصري

25 دينار كويتى 4,118.4 جنيه مصري

50 دينار كويتى 8,236.8 جنيه مصري

100 دينار كويتى 16,473.6 جنيه مصري

150 دينار كويتى 24,710.4 جنيه مصري

200 دينار كويتى 32,947.2 جنيه مصري

250 دينار كويتى 41,184 جنيه مصري

300 دينار كويتى 49,420.8 جنيه مصري

500 دينار كويتى 82,368 جنيه مصري

700 دينار كويتى 115,315.2 جنيه مصري

1000 دينار كويتى 164,736 جنيه مصري

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