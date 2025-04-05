سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 5-4-2025 داخل الأسواق المصرفية

خيم الاستقرار على سعر الدينار الكويتي اليوم السبت 5-4-2025، مقابل الجنيه المصري داخل الأسواق المصرفية، وبلغ سعر الدينار الكويتي حوالي 163.46 جنيه للشراء مقابل 164.67 جنيه للبيع، داخل بنك مصر.

ويتصدر سعر الدينار الكويتي التريند بسبب زيادة عمليات البحث يوميا، للوقوف على آخر تحديث للعملة الكويتية، حيث يتغير سعر الدينار الكويتي وفقا لاليات العرض والطلب داخل الأسواق الرسمية والموازية.

سعر الدينار الكويتي

سعر الدينار الكويتي اليوم مقابل الجنيه المصري

يأتي الدينار الكويتي في مقدمة العملات العربية التي يحرص الموجز على متابعتها بشكل يومي، وقد سجلت أسعار الدينار الكويتي اليوم السبت الموافق 5 أبريل 2025 الأرقام التالية:

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري

سعر الدينار الكويتي في البنك المركزي المصري سجل 164.30 جنيه للشراء مقابل 164.80 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك مصر

وصل سعر الدينار الكويتي في بنك مصر إلى 163.46 جنيه للشراء مقابل 164.67 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان

سجل سعر الدينار الكويتي في بنك التعمير والإسكان 158.84 جنيه للشراء مقابل 164.17 جنيه للبيع.

سعر الدينار الكويتي في بنك الإسكندرية

تداول سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك الإسكندرية عند 157.68 جنيه للشراء مقابل 164.75 للبيع

سعر الدينار الكويتي اليوم في بنك القاهرة

سجل سعر الدينار الكويتي اليوم السبت في بنك القاهرة نحو 163.24 مقابل 164.73 للبيع.

سعر اليورو اليوم

وارتفع سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 56 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 66.58 جنيها للشراء و66.76 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وارتفع سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 58.76 جنيها للشراء و58.92 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وصعد سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري إلى 34.60جنيه للشراء 34.69 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.46 جنيها للشراء ونحو 13.50 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.75 جنيها للشراء ونحو 13.79 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.92 شراء ونحو 6.94 جنيه للبيع.

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