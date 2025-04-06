سعر جرام الذهب عيار 21.. إليك آخر التحديثات بعد التراجع

سعر جرام الذهب عيار 21.. سيطر الاستقرار على المعدن الأصفر في نهاية تعاملات اليوم الأحد 6 أبريل 2025،خاصةً لعيار 21، الذي يُعد الأكثر تداولًا في السوق المحلية، حيث بلغ سعر الجرام حوالي 4355 جنيهًا للبيع ونحو 4330 جنيهًا للشراء، وفقًا لآخر تحديثات الأسواق المحلية. ​

ويأتي استقرار سعر جرام الذهب عيار 21 بعد فترة من التذبذب في أسعار الذهب، متأثرًا بالتغيرات في الأسواق العالمية وسعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

سعر جرام الذهب عيار 21

ويُعتبر سعر جرام الذهب عيار 21 ملاذًا آمنًا للمستثمرين، حيث يتأثر سعره بعوامل متعددة، منها الطلب والعرض في الأسواق العالمية، والتوترات الجيوسياسية، والتغيرات في أسعار العملات.​

من الجدير بالذكر أن سعر جرام الذهب عيار 21 قد يشهد تغيرات مفاجئة بناءً على المستجدات الاقتصادية محليًا ودوليًا، لذا، يُنصح الراغبون في شراء أو بيع الذهب بمتابعة تحديثات الأسعار بشكل دوري، والتواصل مع تجار موثوقين للحصول على أفضل الأسعار المتاحة في السوق.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات الذي وصل له سعر جرام الذهب عيار 21 بعد تراجعه بختام تعاملات أمس والذي جاء على النحو التالي:

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 4977.25 جنيه للبيع ونحو 4948.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 21

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 4562.5 جنيه للبيع ونحو 4536.25 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 4355 جنيهًا للبيع ونحو 4330 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

وسجل سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأسواق نحو 3732.75 جنيه للبيع ونحو 3711.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2903.25 جنيه للبيع ونحو 2886.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر

وسجل سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر نحو 34840 جنيهًا للبيع ونحو 34640 جنيه للشراء.

إقرأ أيضًا:

سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر.. اعرف التفاصيل الكاملة

أسعار العملات اليوم السبت بجميع البنوك المصرية.. الدولار بكام؟