سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر.. اعرف التفاصيل الكاملة

سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر.. قدمت مؤخراً شركة " المنصور للسيارات" السيارات الكهربائية" إم جى 4" الجديدة كلياً موديل 2025، والتى تعتبر أرخص سيارة كهربائية فى سوق السيارات المصري.

سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر

وهذا ما يوضحه لكم موقع الموجز فيما يلي حول سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر.

سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر

سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر

وتأتى سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر "إم جى 4 موديل 2025" الجديدة فى السوق المصرى بفئتين الأولى بسعر مليون 350 ألف جنيه، وجاء أيضاً سعر الفئة الثانية مليون 650 ألف جنيه.

وعن أهم مواصفات السيارة " إم جى 4 " فى جمهورية مصر العربية فهى تأتى بنسختين كلاهما دفع خلفي، والأولى تعتمد على بطارية سعة 51 كيلو واط بقوة 168 حصان ميكانيكى وتتمكن من السير لمسافة 350 كيلو متر فى الشحنه الواحدة.

أما بالنسبة للنسخة الثانية فهي مزودة ببطارية سعة 64 كيلو واط بقوة 200 حصان ميكانيكي، وتستطيع السير فى ظروف القيادة العادية حتى 450 كيلو متر فى الشحنة الواحدة.

وتمتلك أيضاً سيارة إم جى الكثير من المزايا ومنها مثلاً نظام فتح وإغلاق الشبكة الأمامية آلي، ومصابيحها LED مع إمكانية التحكم فى الإضاءة، وإضاءة LED وبالإضافة إلى ديكور خلفى.

كما يتاح نظام تشغيل ذكي للموتور وكونسول أمامى طائر بتصميم ذكي وشاحن لاسلكي (الفئة الأعلى تجهيزًا)، وأيضاً نظام الشاشه يعمل بالأوامر الصوتية الذكي وهكذا اللمس، والكاميرا تعمل بنظام 360، وبحسب المعلن من المنصور للسيارات، يستمتع كل من يشترى إم جي 4 الكهربائية بالشحن مجانًا أو ببطاقة دفع مسبقة وهذا داخل نقاط شحن شركة "Infinity" من أجل حلول الطاقة المتجددة حتى 40 ألف كم.

أسعار أرخص 5 سيارات كهربائية في السوق المصري

- سيارة WIND –Z 2024K ، راكب، والتي هي ذات اللون الأحمر، ويأتي سعر هذه السيارة بسعر 180 ألف جنيه.

- سيارة نوبيرا موديل 2002 خليجي أتوماتيك فتيس كهرباء، لون أحمر، وجاء سعر هذه السيارة بنحو 200 ألف جنيه.

- سيارة فولكسفاغن أي دي 4 2024، وهي ذات اللون الرمادي، وسعرها نحو 555 ألف جنيه

- وأيضاً سيارة2024 VOLKSWAGEN ID4، نقل حركة أوتوماتيك، بنوع وقود كهرباء، رمادي اللون، ويأتي سعر هذه السيارة بنحو 580 ألف جنيه.

- وأخيراً سيارة تويوتا أخرى، بهيكل سيارة 4×4، بشحن كهرباء، ونقل حركة أوتوماتيك، وجاء سعر هذه السيارة بنحو 400 ألف جنيه.

سعر ارخص سيارة كهربائية في مصر

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