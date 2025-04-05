أسعار العملات اليوم السبت بجميع البنوك المصرية.. الدولار بكام؟

أسعار العملات اليوم.. شهدت أسعار العملات الأجنبية والعربية استقرارًا ملحوظًا أمام الجنيه المصري خلال تعاملات اليوم السبت الموافق 5-4-2025، وفقًا لآخر تحديثات البنوك العاملة في السوق المحلي.

ويأتي استقرار أسعار العملات اليوم وسط حالة من الهدوء النسبي في سوق الصرف، بالتزامن مع عطلة نهاية الأسبوع للبنوك، وعدم وجود تغيّرات كبيرة في العوامل المؤثرة على حركة العملات عالميًا ومحليًا.

أسعار العملات اليوم

وتصدر الدولار الأمريكي المشهد بالحفاظ على مستوياته المسجلة في الأيام الماضية، بينما حافظ كل من اليورو والجنيه الإسترليني والريال السعودي والدرهم الإماراتي على أسعارهم دون تغييرات تُذكر.

وتتابع الجهات الاقتصادية والمصرفية تحركات أسعار العملات اليوم عن كثب، خاصة مع ترقّب المستثمرين لأية قرارات جديدة قد تصدر من البنك المركزي أو تحركات مؤثرة في الأسواق العالمية.

ويُعد استقرار أسعار العملات اليوم مؤشّرًا مطمئنًا نسبيًا للأسواق المحلية، خاصة في ظل الجهود المبذولة للحفاظ على توازن العرض والطلب وتعزيز استقرار الاقتصاد الكلي.

ويُنصح المواطنون بمتابعة التحديثات اليومية لأسعار العملات اليوم من المصادر الرسمية لضمان دقة المعلومات قبل إجراء أية معاملات نقدية أو تحويلات مالية.

الموجز ينقل لكم آخر التطورات التي وصلت لها أسعار العملات اليوم بعد استقراره بختام تعاملات اليوم السبت الموافق 5 إبريل 2025 والتي جاء على النحو التالي:

أسعار العملات اليوم

سعر الدولار في البنك المركزي

سجل سعر الدولار في البنك المركزي اليوم 50.52 جنيه للشراء ونحو 50.66 جنيها للبيع.

سعر اليورو اليوم

وبلغ سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري عند 56.03 جنيها للشراء و 56.19 جنيها للبيع.

سعر الجنيه الاسترليني

كما سجل سعر الجنيه الاسترليني اليوم فى البنك المركزي 66.58 جنيها للشراء و66.76 جنيها للبيع.

سعر الفرنك السويسري

وسجل سعر الفرنك السويسري في البنك المركزي عند 58.76 جنيها للشراء و58.92 جنيها للبيع.

سعر 100 ين ياباني

وسجل سعر 100 ين ياباني في المركزي المصري إلى 34.60جنيه للشراء 34.69 جنيها للبيع.

سعر الريال السعودي اليوم

وسجل سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي 13.46 جنيها للشراء ونحو 13.50 جنيها للبيع.

سعر الدينار الكويتي اليوم

وبلغ سعر الدينار الكويتي اليوم عند 164.30 جنيها للشراء ونحو 164.80 جنيها للبيع.

سعر الدرهم الإماراتي اليوم

وسجل سعر الدرهم الإماراتي اليوم في البنك المركزي 13.75 جنيها للشراء ونحو 13.79 جنيها للبيع.

سعر اليوان الصيني اليوم

وسجل سعر اليوان الصيني اليوم نحو 6.92 شراء ونحو 6.94 جنيه للبيع.

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