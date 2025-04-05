عاجل.. انخفاض في سعر الذهب اليوم في مصر 2025

سعر الذهب اليوم.. هبط سعر الذهب اليوم في مصر خلال منتصف تعاملات السبت 5 أبريل 2025، في الأسواق المحلية؛ لتستمر موجة التذبذبات السعرية التي يشهدها السوق خلال الفترة الأخيرة، في ظل تقلبات أسعار الذهب عالميًا، وتأثير تحركات الدولار على السوق المصري.

ويأتي الانخفاض في سعر الذهب اليوم متزامنًا مع حالة من الترقب تسيطر على الأسواق، خاصة مع انتظار صدور بيانات اقتصادية هامة قد تؤثر على اتجاهات السوق العالمية، إلى جانب متابعة المستثمرين لتصريحات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة، وهو ما يزيد من حالة عدم الاستقرار في السوق.

سعر الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر

يرصد الموجز في هذا التقرير، أسعار الذهب اليوم بحسب آخر تحديث في منصة آي صاغة، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر تداولًا في مصر انخفاضًا ملحوظًا مقارنة بأسعار بداية تعاملات اليوم، كما انخفضت بقية الأعيرة بنسب متفاوتة، وأرجع خبراء أسواق الذهب هذا التراجع إلى انخفاض السعر العالمي للأونصة واستقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه، مما ساهم في تقليل وتيرة الصعود التي شهدها المعدن الأصفر مؤخرًا.

أسعار الذهب

ويترقب المتعاملون في سوق الذهب المحلي صدور مزيد من الإشارات حول اتجاه أسعار الذهب خلال الأيام المقبلة في ظل هذه التغيرات، وسط متابعة دقيقة لحركة الأسواق العالمية وأسعار السندات.

سعر الذهب اليوم السبت 5 أبريل 2025

سعر جرام الذهب عيار 24

انخفض سعر جرام الذهب عيار 24 إلى نحو 4994.25 جنيه للبيع ونحو 4971.5جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

بلغ سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 4578 جنيه للبيع ونحو 4557.25 جنيهًا للشراء .

أسعار الذهب

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 4370 جنيهًا للبيع ونحو 4350 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم عيار 18

تراجع سعر الذهب اليوم عيار 18 في الأسواق إلى نحو 3745.75 جنيه للبيع ونحو 3728.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

بلغ سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2913.25جنيه للبيع ونحو 2900 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

هبط سعر الجنيه الذهب إلى نحو 34960 جنيهًا للبيع ونحو 34800 جنيهًا للشراء.

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