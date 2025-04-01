ارتفاع سعر الذهب اليوم للبيع والشراء.. اعرف وصل لكام؟

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء.. شهدت ارتفاعًا ملحوظًا اليوم الثلاثاء الموافق 1 إبريل 2025، في أسواق البيع والشراء، متأثرة بالتغيرات في الأسعار العالمية وحركة العرض والطلب محليًا.

وارتفع سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في السوق المصري بالتزامن مع صعود الأوقية عالميًا، وسط توقعات بمزيد من التقلبات خلال الفترة المقبلة.

سعر الذهب اليوم للبيع والشراء

ويأتي صعود سعر الذهب اليوم للبيع والشراء في ظل تزايد إقبال المستثمرين على الذهب كملاذ آمن، خاصة مع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق المالية العالمية، وتأثير قرارات البنوك المركزية بشأن أسعار الفائدة. كما أن تراجع قيمة بعض العملات أمام الدولار ساهم في دعم الطلب على المعدن النفيس، مما انعكس على أسعاره في السوق المحلي.

وفي محلات الصاغة، تفاوت سعر الذهب اليوم للبيع والشراء وفقًا لحركة السوق، حيث سجلت المشغولات الذهبية زيادة جديدة، بينما ارتفع سعر الجنيه الذهب ليواكب الصعود في الأسعار العالمية.

وينصح خبراء الذهب الراغبين في الشراء أو الاستثمار بمتابعة الأسعار عن كثب، خاصة في ظل احتمالية حدوث تغيرات مفاجئة خلال التداولات القادمة.

ويظل الذهب الخيار الأول للمستثمرين في أوقات التقلبات الاقتصادية، مما يجعله أحد أهم المؤشرات على تحركات الأسواق المالية ومدى استقرارها على المستويين المحلي والعالمي.

الموجز ينقل لكم آخر تطورات وصل لها سعر الذهب اليوم للبيع والشراء بعد ارتفاعه بمنتصف تعاملات الثلاثاء الموافق 1-4-2025، حيث سجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن، نحو 4440 جنيهًا للبيع ونحو 4420 جنيهًا للشراء بحسب منصة «اي صاغ»، والذي جاء على النحو التالي:

سعر الذهب اليوم بمنتصف التعاملات

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل ​​سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5074.25 جنيه للبيع ونحو 5051.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 22

ووصل سعر جرام الذهب عيار 22 محليًّا نحو 4651.5 جنيه للبيع ونحو 4630.5 جنيهًا للشراء .

سعر جرام الذهب عيار 21

ووصل سعر جرام الذهب عيار 21 محليًّا نحو 4440 جنيهًا للبيع ونحو 4420 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن

وسجل سعر الذهب اليوم في مصر عيار 18 الآن في الأسواق نحو 3805.75 جنيه للبيع ونحو 3788.5 جنيه للشراء.

سعر جرام الذهب عيار 14

سجل سعر جرام الذهب عيار 14 نحو 2960 جنيه للبيع ونحو 2946.75 جنيه للشراء.

سعر الجنيه الذهب

وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 35520 جنيهًا للبيع ونحو 35360 جنيه للشراء.

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