سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025.. تزامنًا مع ثاني أيام العيد

سعر اليورو اليوم.. كشفت المواقع الإلكترونية الرسمية للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري عن تحديث سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025, والذي شهد حالة من الاستقرار تزامنًا مع ثاني أيام عيد الفطر المبارك.

سعر اليورو اليوم

تستعرض جريدة “الموجز” سعر اليورو اليوم الثلاثاء 1 أبريل 2025, وفقًا لآخر تحديث وارد في المواقع الرسمية للبنوك.

سعر اليورو اليوم في البنك المركزي المصري

سجل سعر اليورو في البنك المركزي المصري 54.46 جنيهًا للشراء و54.6152 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك الخاصة

بلغ سعر اليورو في مصرف أبوظبي الإسلامي 54.2604 جنيهًا للشراء و54.6362 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك الاستثمار العربي AIB نفس مستوى الشراء عند 54.2604 جنيهًا وارتفع سعر البيع إلى 54.6869 جنيهًا, ووصل في بنك SAIB إلى 54.26 جنيهًا للشراء و54.70 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك التجارية الكبرى

شهد سعر اليورو في بنك قطر الوطني الأهلي QNB تراجعًا طفيفًا ليصل إلى 54.2389 جنيهًا للشراء و54.6146 جنيهًا للبيع, وفي بنك القاهرة، بلغ السعر 54.2282 جنيهًا للشراء و54.6645 جنيهًا للبيع، بينما استقر في البنك التجاري الدولي CIB عند 54.2282 جنيهًا للشراء و54.6696 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك الحكومية

حافظ بنك مصر على سعر 54.2282 جنيهًا للشراء و54.6645 جنيهًا للبيع، وسجل البنك الأهلي المصري نفس الأسعار, أما البنك العقاري المصري العربي فقد بلغ سعر اليورو فيه 54.2282 جنيهًا للشراء و54.6645 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم

سعر اليورو اليوم في البنوك العربية والإسلامية

استقر سعر اليورو في بنك البركة عند 54.2282 جنيهًا للشراء و54.6038 جنيهًا للبيع، بينما بلغ في بنك فيصل الإسلامي 54.22 جنيهًا للشراء و54.66 جنيهًا للبيع, وسجل المصرف العربي الدولي AIB سعر 54.2282 جنيهًا للشراء و54.6645 جنيهًا للبيع.

سعر اليورو اليوم في البنوك الأجنبية العاملة في مصر

وصل سعر اليورو في بنك كريدي أجريكول إلى 54.2282 جنيهًا للشراء و54.6645 جنيهًا للبيع، بينما سجل في بنك الإسكندرية 54.2257 جنيهًا للشراء و54.6645 جنيهًا للبيع, وفي بنك الكويت الوطني NBK، بلغ السعر 54.2067 جنيهًا للشراء و54.6429 جنيهًا للبيع.

شهد البنك الأهلي الكويتي أدنى سعر لليورو، الذي بلغ 54.0811 جنيهًا للشراء و54.6262 جنيهًا للبيع, أما المصرف المتحد، فقد سجل 53.957 جنيهًا للشراء و54.6595 جنيهًا للبيع.

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