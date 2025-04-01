أسعار الذهب اليوم الثلاثاء 1-4-2025 في ثاني أيام عيد الفطر المبارك

شهدت أسعار الذهب في الأسواق المحلية في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2025 استقرارًا مع بداية التعاملات الصباحية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد انخفاض بلغ نحو 20 جنيهًا في المتوسط لجميع الأعيرة خلال تعاملات أمس.

ويستعرض موقع "الموجز" التفاصيل بشأن أسعار الذهب اليوم الثلاثاء في ثاني أيام عيد الفطر المبارك 2025، حيث ازداد البحث عن سعر الذهب خلال هذه الأيام بالتحديد.

أسعار الذهب

أسعار الذهب اليوم

جاءت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء للبيع للمستهلك في ثاني أيام عيد الفطر المبارك لعيار 24 حوالي 5040 جنيهًا للبيع و5017 جنيهًا للشراء، بينما وصل سعر الذهب عيار 21 إلى 4410 جنيهات للبيع و4390 جنيهًا للشراء.

أما سعر الذهب عيار 18 فسجل 3780 جنيهًا للبيع و3763 جنيهًا للشراء، فيما بلغ سعر الذهب عيار 14 نحو 2940 جنيهًا للبيع و2927 جنيهًا للشراء.

أسعار الذهب اليوم

سعر الجنيه الذهب اليوم

سجل سعر الجنيه الذهب اليوم نحو 35,280 جنيهًا لوزن 8 جرامات من عيار 21، وذلك قبل إضافة المصنعية والضريبة والدمغة، بينما بلغ سعر الشراء من المستهلك حوالي 35,120 جنيهًا.

سعر مصنعية الذهب

تختلف تكلفة مصنعية الجنيه الذهب وفقًا لنوعه، حيث تتراوح مصنعية الجنيه الذهب المغلف بين 300 و400 جنيه، في حين تتراوح مصنعية الجنيه الذهب غير المغلف بين 100 و200 جنيه.

عايزه تعرف عيار الذهب 21 بكام النهارده؟

بلغ سعر الذهب عيار 21 اليوم في مصر نحو 4420 جنيهًا للجرام الواحد.

وصل سعر 5 جرامات من الذهب عيار 21 إلى 22,100 جنيه، بينما بلغ سعر 10 جرامات من نفس العيار 44,200 جنيه.

أما لمن يرغب في شراء 15 جرامًا من الذهب عيار 21، فقد سجل السعر حوالي 66,300 جنيه.

هل سيستمر ارتفاع الذهب؟

من المتوقع أن تصل أسعار الذهب خلال عام 2026 إلى 3.500 دولار وبحلول عام 2027 سيرتفع 4000 دولار، لذلك يبحث البعض عن أكثر الأيام المناسبة لبيع الذهب فيها.

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