سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 10-4-2025 في الأسواق.. عيار 21 بكام النهاردة؟

سعر الذهب والسبائك اليوم.. شهدت أسعار سبائك الذهب اليوم، الخميس 10 أبريل 2025، استقرارًا عند مستوياتها المرتفعة الأخيرة في السوق المحلية، وسط زيادة ملحوظة في الإقبال، خصوصًا على السبيكة بوزن 5 جرامات.

وواصل سعر جرام الذهب عيار 21 استقراره عند 4445 جنيهًا، محافظًا على التراجع الذي سجله أمس بقيمة 5 جنيهات من سعر 4450 جنيهًا، وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي سعر الذهب والسبائك اليوم الخميس 10 إبريل 2025.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2025

سجل سعر جرام الذهب عيار 18 اليوم نحو 3810 جنيهات، ويُعد هذا العيار من الخيارات المفضلة لدى شريحة واسعة من المستهلكين، خاصة في صناعة المشغولات الذهبية ذات التصاميم العصرية، نظرًا لتميزه باللمعان وسعره المناسب مقارنةً بعياري 21 و24.

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025

بلغ سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم نحو 4445 جنيهًا، وذلك دون احتساب المصنعية، ويُعتبر هذا العيار الأكثر تداولًا في السوق المصرية، نظرًا لتوازنه بين النقاء والمتانة، مما يجعله الخيار الأول في شراء الحُلي والمجوهرات.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2025

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 اليوم 5080 جنيهًا، دون إضافة المصنعية، ويعد هذا العيار الأعلى نقاءً بنسبة ذهب تبلغ 99.9%، لذلك يستخدم غالبًا في تصنيع السبائك والجنيهات الذهبية، كما يفضله البعض للاستثمار نظرًا لقيمته المرتفعة ونقاوته العالية.

متى ينزل سعر الذهب؟

يتساءل الكثيرون عن توقيت انخفاض أسعار الذهب، خاصة في ظل التقلبات التي يشهدها السوق المحلي والعالمي. وبشكل عام، يتراجع سعر الذهب في حال ارتفاع سعر الدولار، أو عند قيام البنوك المركزية برفع أسعار الفائدة، وهو ما يدفع المستثمرين إلى تفضيل أدوات استثمارية أخرى تحقق عوائد ثابتة.

كما يسهم تحسّن مؤشرات الاقتصاد العالمي في تقليل الإقبال على الذهب كملاذ آمن، ما يؤدي إلى تراجع أسعاره، وعلى الصعيد المحلي، يمكن أن تنخفض الأسعار أيضًا في حال تراجع الطلب أو تحسّن سعر صرف الجنيه أمام الدولار.

سعر الذهب والسبائك اليوم

سعر الذهب والسبائك اليوم

جاءت أسعار سبائك الذهب اليوم على النحو التالي:

سبيكة 1 جرام: 5313.14 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: 13,095.85 جنيه

سبيكة 5 جرام: 26,025.70 جنيه

سبيكة 10 جرام: 52,041.40 جنيه

سبيكة 20 جرام: 104,042.80 جنيه

سبيكة 50 جرام: 259,907.00 جنيه

أونصة الذهب (31.1 جرام): 161,725.05 جنيه

سعر الذهب والسبائك اليوم

اقرأ أيضا: