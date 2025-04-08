سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 8-4-2025 فى الأسواق.. عيار 18 وصل بكام؟
سعر الذهب والسبائك اليوم.. سجل سعر الذهب استقرارًا في بداية تعاملات اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، بعد الارتفاع الذي شهده أمس على الصعيدين المحلي والعالمي، وقد أعلنت الشعبة العامة للذهب عن آخر الأسعار المتداولة للذهب خلال هذه التعاملات.
وفيما يلي ينشر موقع الموجز فى التقرير التالي سعر الذهب والسبائك اليوم الثلاثاء 8 إبريل 2025 في الأسواق وفقا لما جاء عن أخر التحديثات لبوابة الأسعار التابعة لمجلس الوزراء.
سعر الذهب اليوم عيار 18 الآن 2025
سجل سعر الذهب عيار 18 اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 استقرارًا عند 3762.86 جنيه، ليظل في نفس المستوى الذي كانت قد سجلته الأسواق خلال الأيام الأخيرة، ويأتي هذا الاستقرار في ظل التذبذب الذي شهدته أسعار الذهب عالميًا ومحليًا في الفترة الماضية.
سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2025
سجل سعر الذهب عيار 21 اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 نحو 4390 جنيهًا، ليحافظ على استقراره في بداية تعاملات اليوم بعد الارتفاع الذي شهدته أسواق الذهب مؤخرًا.
سعر الذهب اليوم عيار 24 الآن 2025
سجل سعر الذهب عيار 24 اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025 نحو 5017.14 جنيه، ليظل ثابتًا في بداية تعاملات اليوم بعد الزيادة الأخيرة التي شهدتها أسعار الذهب على المستوى المحلي والدولي.
متى ينزل سعر الذهب؟
قال جيجار تريفيدي، كبير المحللين في شركة ريلاينس للأوراق المالية، إن تصعيد الحرب التجارية قد يؤدي إلى ركود عالمي، مما يعزز الطلب على الذهب كملاذ آمن، ورغم تراجع الذهب في الجلسات السابقة، إلا أنه لا يزال يتمتع بالقوة، ومن المتوقع أن يستمر في اتجاهه الصعودي، في الوقت نفسه، أكد الرئيس ترامب أنه لا يعتزم تعليق الرسوم الجمركية لتسريع المفاوضات مع الشركاء التجاريين، لكنه أشار إلى أنه سيجري مناقشات مع الصين واليابان ودول أخرى بشأن هذه الرسوم. وقد وصل الذهب إلى أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3167.57 دولارًا أميركيًا في التعاملات الفورية يوم 3 أبريل.
في هذا السياق، تتابع الأسواق محاضر اجتماع السياسة النقدية الأخير لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي، التي ستصدر غدًا الأربعاء، كما تترقب بيانات مؤشر أسعار المستهلك الأميركي يوم الخميس، ومؤشر أسعار المنتجين يوم الجمعة، لمعرفة اتجاه أسعار الفائدة الأميركية في ظل تصاعد الحرب التجارية ومخاوف الركود، تشير العقود الآجلة حاليًا إلى تخفيضات في أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي بنحو 93 نقطة أساس بحلول ديسمبر.
سعر الذهب والسبائك اليوم
سبيكة ذهب 0.25 جرام عيار 24: 1,431.43 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 0.5 جرام عيار 24: 2,672.86 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 1 جرام عيار 24: 5,165.71 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 1 كيلو عيار 24: 5,031,714.29 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 10 جرام عيار 24: 50,697.14 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 100 جرام عيار 24: 506,371.43 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 15.55 جرام عيار 24: 78,818.51 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 2.5 جرام عيار 24: 12,751.79 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 20 جرام عيار 24: 101,374.29 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 25 جرام عيار 24: 126,717.86 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 250 جرام عيار 24: 1,258,428.57 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 5 جرام عيار 24: 25,353.57 جنيه مصري.
سبيكة ذهب 50 جرام عيار 24: 253,285.71 جنيه مصري.
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