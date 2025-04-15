أسعار المعدن الأصفر .. سعر الذهب اليوم الثلاثاء 15-4-2025 داخل الصاغة في مصر

خيم الاستقرار على سعر الذهب اليوم الثلاثاء اليوم 15 أبريل 2025، خلال التعاملات الصباحية داخل محلات الصاغة والأسواق الشعبية، حيث سجل سعر الذهب عيار 21 نحو 4620 جنيهًا للبيع، 4600 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب اليوم في مصر

يعتبر الاستثمار في الذهب من الاستثمارات الآمنة التي يلجأ إليها العديد من المواطنين، وقت الأزمات والحروب، ولذا يتصدر سعر الذهب في مصر، محركات البحث يوميا، ويقدم الموجز خدمة متابعة أسعار الذهب لحظة بلحظة للمتابعين على مدار اليوم، ووفقا لما أعلنته منصة آى صاغة سجلت أسعار الذهب اليوم الثلاثاء الموافق 15 أبريل 2025.

سعر الذهب اليوم

سعر الذهب عيار 24

استقر سعر الذهب عيار 24 الآن في مصر عند 5280 جنيه للبيع، و5257.25 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 22

وثبت سعر الذهب عيار 22 الآن في مصر عند 4840 جنيه للبيع، و 4819 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 21

استقر سعر الذهب عيار 21 الآن في مصر عند 4620 جنيها للبيع، و 4600 جنيهًا للشراء.

سعر الذهب عيار 18

واستقر سعر الذهب عيار 18 الآن في مصر عند 3960 جنيه للبيع، و 3942.75 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 14

بلغ سعر الذهب عيار 14 الآن في مصر نحو 3080 جنيه للبيع، 3066.75 جنيها للشراء.

سعر الذهب عيار 12

استقر سعر الذهب عيار 12 الآن في مصر داخل محلات الصاغة لـ 2640 جنيه للبيع، و 2628.5 جنيه للشراء.

سعر الذهب عيار 9

استقر سعر الذهب عيار 9 الآن في مصر عند 1980 جنيه للبيع، و 1971.5 جنيه للشراء.

سعر جنيه الذهب

سجل سعر جنيه الذهب الآن في مصر نحو 36960 جنيها للبيع، و 36800 جنيها للشراء.

سعر أونصة الذهب

سجل سعر أونصة الذهب في مصر اليوم الثلاثاء نحو 3225.13 دولار للبيع، و 3224.84 دولار للشراء.

سعر مصنعية الذهب

تختلف المصنعية في السوق المحلية للذهب حسب نوع المشغولات وتاجر الصياغة، حيث تتراوح بين 100 و150 جنيهًا لكل جرام.

سعر سبيكة الذهب اليوم

سبيكة 1 جرام: 5467.43 جنيه.

سبيكة 2.5 جرام: 13481.58 جنيه.

سبيكة 5 جرام: 26797.15 جنيه.

سبيكة 10 جرام: 53584.30 جنيه

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