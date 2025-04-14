ارتفاع طفيف في أسعار الذهب اليوم الإثنين 14 أبريل 2025 بالأسواق المصرية

تشهد أسعار الذهب في مصر تغيرات يومية متأثرة بعدة عوامل، من أبرزها حركة الأسواق العالمية، وتقلبات سعر الدولار، ومدى الإقبال المحلي على شراء المعدن النفيس، ويهتم عدد كبير من المواطنين والمستثمرين بمتابعة تحديثات أسعار الذهب، سواء لأغراض الاستثمار أو الادخار أو حتى للاستخدام الشخصي.

وفي تعاملات اليوم الإثنين 14 أبريل 2025، سجلت أسعار الذهب في الأسواق المصرية ارتفاعًا طفيفًا بالمقارنة مع اليوم السابق، وسط توقعات باستمرار التذبذب خلال الفترة المقبلة.

ويعرض لكم الموجز أسعار الذهب اليوم .

تفاصيل أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24:

سجل اليوم سعر شراء بلغ 5257 جنيهًا، بينما بلغ سعر البيع 5280 جنيهًا، ويُعتبر هذا العيار هو الأعلى نقاءً والأغلى سعرًا.

سعر جرام الذهب عيار 21:

الأكثر تداولًا في السوق المصري، حيث بلغ سعر الشراء 4600 جنيهًا، وسعر البيع 4620 جنيهًا.

سعر جرام الذهب عيار 18:

سجل سعر الشراء 3943 جنيهًا، وسعر البيع 3960 جنيهًا، ويُستخدم بكثرة في تصنيع المشغولات الذهبية الخفيفة.

سعر الجنيه الذهب:

بلغ سعر الشراء للجنيه الذهب 36800 جنيهًا، فيما بلغ سعر البيع 36960 جنيهًا، وهو ما يعادل وزن 8 جرامات من عيار 21.

عوامل تؤثر على أسعار الذهب

تخضع أسعار الذهب في مصر لعوامل متعددة، منها:

سعر الذهب في البورصات العالمية.

سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري.

حجم العرض والطلب داخل السوق المحلي.

التغيرات الجيوسياسية والاقتصادية العالمية، والتي قد تدفع المستثمرين للاتجاه نحو الذهب كملاذ آمن.

نصائح للراغبين في الشراء

يُنصح بمتابعة أسعار الذهب من خلال مصادر موثوقة مثل مواقع التسعير المتخصصة.

مراعاة الفروق بين أسعار الشراء والبيع.

التأكد من العيار والختم عند الشراء من محلات الصاغة.

ومع استمرار التذبذب في أسعار الذهب، يظل المعدن الأصفر محط أنظار كثير من المصريين، سواء للاستثمار أو للاقتناء ،ويُتوقع أن تستمر أسعار الذهب في التغير خلال الفترة القادمة، خاصة مع تقلبات الأسواق العالمية، ولذا، من المهم متابعة التحديثات اليومية لاتخاذ قرارات مالية مدروسة.

اقرأ أيضا : عاجل.. سعر الجنيه الذهب اليوم في مصر يقفز لمستويات غير مسبوقة

‎المعدن الاصفر.. ننشر سعر الذهب والسبائك اليوم الأحد 13-4-2025 في مصر





