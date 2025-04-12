عاجل.. قفزة في أسعار الذهب والسبائك اليوم السبت 12-4-2025

قفزت أسعار الذهب في مصر اليوم السبت 12 أبريل 2025، لتواصل سلسلة الارتفاعات التي تشهدها منذ بداية الشهر، مدعومة بالصعود العالمي لأسعار المعدن الأصفر. وسجّل عيار 21، الأكثر تداولًا في السوق المحلي، 4700 جنيه للجرام، بزيادة قدرها 15 جنيهًا عن آخر سعر تم تسجيله، وذلك وفقًا لبيانات منصة "آي صاغة".

أسعار الذهب اليوم السبت

ويرصد الموجز في هذه السطور أسعار الذهب والسبائك اليوم على النحو الآتي:

سعر الذهب عيار 24 اليوم في مصر

سجّل سعر جرام الذهب عيار 24 نحو 5342.75 جنيه للشراء، و5371.5 جنيه للبيع، ويُعد هذا العيار من أنقى أنواع الذهب.

سعر الذهب عيار 22

سجل سعر جرام الذهب عيار 22 في سوق الصاغة 4897.5 جنيه للشراء، و4923.75 جنيه للبيع.

سعر الذهب عيار 21 اليوم

وصل سعر جرام الذهب عيار 21 إلى 4675 جنيه للشراء، و4700 جنيه للبيع، ليواصل ارتفاعه لليوم الثالث على التوالي.

سعر الذهب

سعر الذهب عيار 18

بلغ سعر جرام الذهب عيار 18 حوالي 4007.25 جنيه للشراء، و4028.5 جنيه للبيع، وهو من الأعيرة المفضلة للزينة.

سعر الذهب عيار 12 وعيار 9

عيار 12: 2671.5 جنيه للشراء، و2685.75 جنيه للبيع.

عيار 9: 2003.5 جنيه للشراء، و2014.25 جنيه للبيع.

سعر الجنيه الذهب اليوم

قفز سعر الجنيه الذهب اليوم إلى 37600 جنيه، بزيادة قدرها 120 جنيهًا مقارنة بالأمس، ويزن الجنيه الذهب 8 جرامات من عيار 21.

أسعار سبائك الذهب اليوم في مصر

سجلت سبائك الذهب بمختلف أوزانها ارتفاعًا كبيرًا بالتزامن مع الزيادة في أسعار الذهب محليًا وعالميًا؛ لتواصل السبائك جذب المستثمرين كأداة آمنة للادخار والاستثمار طويل الأجل.

وجاءت أسعار سبائك الذهب اليوم على النحو التالي:

سبيكة 1 جرام: 5587.43 جنيه

سبيكة 2.5 جرام: 13781.58 جنيه

سبيكة 5 جرام: 27397.15 جنيه

سبيكة 10 جرام: 54784.30 جنيه

سبيكة 20 جرام: 109528.60 جنيه

يشار إلى أن هذه الأسعار لا تشمل المصنعية أو الضرائب، وقد تختلف باختلاف الشركة أو التاجر.

أسعار السبائك

أسعار الذهب عالميًا

ارتفعت أسعار الذهب في السوق العالمي بشكل ملحوظ خلال تعاملات أمس الجمعة، حيث تجاوز سعر الأونصة حاجز 3200 دولار، مدفوعًا بتراجع الدولار الأمريكي وتصاعد المخاوف من دخول الاقتصاد العالمي في حالة ركود بسبب التوترات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

المعاملات الفورية: ارتفعت بنسبة 2% إلى 3235.89 دولار للأونصة، بعد أن سجلت أعلى مستوى لها على الإطلاق عند 3245.28 دولار.

العقود الآجلة الأمريكية: صعدت بنسبة 2.1% عند التسوية إلى 3244.6 دولار للأونصة.

وتأتي هذه الزيادة في ظل تصاعد الإقبال على الذهب باعتباره ملاذًا آمنًا في أوقات الأزمات والتقلبات الاقتصادية.

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